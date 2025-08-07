Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más.

"Amor. Nada que entender" es una de las obras de teatro que forma parte de la agenda de teatro rosarina para este fin de semana

En Rosario, siempre hay mucho teatro . Es principio de mes y muchas salas de la ciudad renuevan su cartelera para agosto. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 7 al 10 de agosto, esta es la agenda teatral rosarina:

Una obra de danza contemporánea. Los cuerpos están siempre en representación. Oscilando en el borde entre lo público y lo privado. Es contenido y al mismo tiempo continente. Se agrupan como moléculas que transitan el espacio y el tiempo explorando los límites de esta relación. ¿Qué es lo que permanece? En escena: Florencia Rivosecchi, Ulises Fernández, Alma de Camaleón, Mariela Herrera, Yanina Silva y Diego Stocco. Dirección: Diego Stocco

- “Pura formalidad”. ÚNICA FUNCIÓN. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Una reconocida escritora es detenida en medio de una fuerte tormenta, para ser interrogada por un hecho de sangre. Actúan Stella Maris Cristódulis, Daniel Ricci y Patricia Motta, con dirección de Graciela Sietecase.

Viernes 8 de agosto

- “Litófagas (Burdo Absurdo)”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Escrito por Aldo Eljatib Amato este espectáculo fue presentado por primera vez ante el público en 1983 en Buenos Aires. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Teatro y es representada año tras año por variados elencos de todas las provincias del país.

En 2017 Aldo Eljatib Amato la reestrenó con una función el 24 de Marzo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esta nueva versión, además de la carga ética que tiene el espectáculo en cuanto al compromiso ideológico que propone, la apuesta es estética, dándole un vuelco enfocado en acercar la obra al lenguaje artístico que Aldo Eljatib Amato ha desarrollado, junto a su grupo “El Rayo Misterioso”, en 30 años ininterrumpidos de búsqueda y experimentación.

Dos señoras parlotean mientras barren sin cesar la vereda. El repiqueteo del lenguaje, el discurso aparentemente quebrado, la reiteración exasperante, ese “cacareo” de gallinas, propio de las vecinas de tantos barrios, remite a la incomunicación, la soledad, el vaciamiento de sentido de los diálogos cotidianos, desgranando conflictos aún no resueltos.

Actúan Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver. Texto y Dirección: Aldo Eljatib Amato.

- "Bufón". GRATIS. 19hs. Túnel 4 del Centro Cultural Parque España (Sarmiento y el río).

Única función. Para mayores de 16 años.



Con dramaturgia y dirección de Luciano Delprato, y el protagónico de Julieta Daga, llega desde Córdoba esta obra que cierra el ciclo "Un pasaje hasta aquí". Una crítica entre carcajadas a las princesas de los cuentos de hadas, la identidad femenina y su vínculo con el orden establecido.

El único habilitado para decirle en la cara la verdad al rey. Aquel que le recuerda que todos, incluso Su Majestad, somos mortales. Que frente a la perspectiva inevitable de la finitud, la vida entera puede resultar una farsa absurda, justamente si uno se la toma demasiado en serio.

- "La rota madre que te parió". 21hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Actúan Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras, con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado.

- "Fe ciega". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

La obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro 2024, seleccionada para la Fiesta Nacional del Teatro 2025, vuelve a hacer temporada en Rosario. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan Juan Rodríguez, Juan Nemirovsky y Martín Fumiato, con dirección de Francisco Fissolo y dramaturgia de Juan Rodríguez.

- "Cha cha cha". 20.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: sábado 9 a las 20.30 y domingo a las 19

Próximas funciones: sábado 9 a las 20.30 y domingo a las 19



El ciclo creado por Alfredo Casero, que marcó un antes y un después en la historia de la televisión argentina, prepara su ansiado regreso, pero en el teatro. Con una propuesta renovada que promete mantener viva su esencia, la vuelta de este clásico esperado por muchos fanáticos, ahora regresa con Alfredo Casero que subirá a escena junto a su coequiper Fabio Alberti y un elenco de lujo.

- "Actores al dente". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próxima función: viernes 15 de agosto

Un grupo de actores, viaja a un pueblo lejano para ensayar una nueva obra. Pero lo que parecía un retiro artístico, se transforma en una pesadilla: en el pueblo circula una leyenda sobre una pareja caníbal que cada cuatro años salen en búsqueda de sus victimas. ¿Sobrevivirán al ensayo?Dramaturgia: Andrés Mansilla. Dirección: Agustín Di Martino. Actúan: Victoria Cristiano, Verónica Maraviglia, Alejandro Iacono, Sebastian Camuglia, Damian Costa, Matias Ramonda, Diego Oliva, Claudia Maradona, Laura Morales y Andrés Mansilla.

- "El perfume de Federico". 21hs. Sala La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Comedia negra de José Antonio González. Dos viejas hermanas, María y Cándida, siempre han vivido juntas en la casa familiar y ahora mientras sucede la acción, tienen el presentimiento de que se acerca el final y hay cosas que aclarar, sobre todo en lo que se refiere a Federico, del cual ambas vivieron enamoradas. Actúan Sebastián Tiscornia y José Antonio González

- “El último artífice”. 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Un anciano hemiplégico, recluido en un geriátrico, decide eximirse de culpa por su situación. Actúan Héctor Bellomo, Teresa Liol, Adrián Frontera, Raúl Yacopini y Virgina Bellomo. Dirige: Roberto Lattuca.

- "Yo cuento". 20.30hs. Teatro La Nave (Laprida 1375)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto



Una casa. Una puerta. Tres hermanos. El viento. ¿Que nos aferra al pasado? ¿Qué miedos nos abrazan? Más allá el deseo adormecido, impensable. Y el tiempo… sutil y perseverante, amigo de un letargo absurdo. Afuera las hojas bailan y la vida es música. ¿Qué harías si el viento abre tu puerta y te invita a vivir? Elenco: Facundo Andres – Liliana Tosin – Mirna Platini – Luz Molla. Dramaturgia y Dirección: Soledad Otero

Sábado 9 de agosto

- "A la gran masa Argentina". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Una obra de Gustavo Di Pinto y Enrique Gabenara. “A la gran masa argentina” es un racconto escénico de experiencias orales que recorre, con humor y profundidad, una microhistoria del país atravesada por la cultura peronista. Estrenada en 2001, "A la gran masa argentina" ha sido representada de manera ininterrumpida durante más de dos décadas, participando en numerosos encuentros y festivales regionales, nacionales e internacionales.

En 2017 fue distinguida como Mejor Espectáculo de Comedia y recibió la nominación a Mejor Dirección en el 13° Festival Iberoamericano de Teatro “Cumbre de las Américas” de Mar del Plata, Buenos Aires. En 2025, con motivo de celebrar los 30 años de actividad de nuestro colectivo, decidimos volver a escena con A la gran masa argentina.



Direccion general y puesta en escena: Gustavo Di Pinto. Elenco: Lorena Salvaggio, Analia Saccomanno, Laura Fuster, Pablo Fossa, Jorge Ferrucci, Santiago Pereiro, Gustavo Di Pinto



- "Living Comedor". 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

El Teatro Municipal La Comedia presenta Living Comedor, una pieza de danza teatro dirigida por Andrea Ramos e inspirada en el universo de Antonio Berni en el 120º aniversario de su natalicio. La obra fue producida en el marco del programa municipal Primeros Pasos, un espacio dedicado a la creación escénica en danza. Está protagonizada por una compañía de bailarinas y bailarines rosarinos integrada por Helena Vittar, Cecilia Colombero, Fabricio Sosa, Aldana Fernández, Emilia Díaz Romero y Florencia Álvarez.

La obra cuenta con asistencia de dirección de Federico De Battista, composiciones originales de Eduardo “Colo” Bonfatti, diseño y realización de vestuario de Cristian Ayala. En tanto el diseño de luces y la producción general estuvo a cargo del equipo del Teatro Municipal La Comedia. El proceso inicial de Primeros Pasos también estuvo acompañado por la coreógrafa y bailarina Florinda Montoya y por el actor y director Marcelo Díaz.

Sobre la obra, Andrea Ramos, su directora cuenta: “Si bien la obra está contada a partir de determinados cuadros de Berni, yo trato de no relatar sino de trabajar con las sensaciones que producen esos cuadros. La idea es que el público vea cuadros en movimiento, cuadros escénicos que le remitan a Berni”.

- "AMOR. Nada que entender". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto



Vuelve la obra que enamoró a Rosario.BONDI Colectivo Teatral presenta un espectáculo que explora las múltiples formas de amar en un festín de cuerpos y lenguajes que se abrazan. Un viaje sensorial por los laberintos de las pasiones. Actúan: Dannae Abdalla, Angie Ambrogi, Karina Ayerza, Claudio Benítez, Facundo Fernández, Julia Logiódice, Vicky Olgado, Franco Perozzi, José Pierini, Nicolás Terzaghi, Mónica Toquero y Natalia Zatta. Equipo de dirección: Hernán Peña y Cielo Pignatta

- "Cha cha cha". 20.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: domingo a las 19

Próximas funciones: domingo a las 19

El ciclo creado por Alfredo Casero, que marcó un antes y un después en la historia de la televisión argentina, prepara su ansiado regreso, pero en el teatro. Con una propuesta renovada que promete mantener viva su esencia, la vuelta de este clásico esperado por muchos fanáticos, ahora regresa con Alfredo Casero que subirá a escena junto a su coequiper Fabio Alberti y un elenco de lujo.



- “Las escenas secundarias”. 21hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Actúan Vanina Frustagli y Martín Dieguez, con dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. Una de amor, contada de a fragmentos. “Luego de repente los dos se van. Luego de repente vuelven. Inalterados. Digamos que ahora inalterados. Por ahora inalterados” (Samuel Beckett)

- "Prenupcial en Primera Persona". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: sábados16, 23 y 30 de agosto

Todo está listo para el gran día: el vestido, los invitados, la organización. Pero cuando entran en juego la mejor amiga, la wedding planner y una familia con asuntos pendientes, la celebración se convierte en el escenario perfecto para que afloren recuerdos, confesiones y un inevitable caos emocional. La obra propone una mirada sensible y a la vez irónica sobre los vínculos, las decisiones que marcan nuestras vidas y las emociones que se desatan cuando lo aparentemente perfecto empieza a tambalear. En este enredo de pensamientos la gran pregunta es: ¿Se tomarán las decisiones correctas?

- Tres obras cortas. 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

"Amigas x100pre". En una comedia nostálgica dos adolescentes nos invitan a redescubrir los años 2000 y las emociones que creímos haber olvidado. Actúan: Aines Arribalzaga y Cecilia Tesei

"El aroma de tus celos". Negro luto, lágrima pélvica, whisky rancio o sobredosis de drama ¿Qué aroma tienen los celos? Actúan: Paula Arias y Lucia Telesca

"Consorcio Tijeras". Una reunión de consorcio, dos vecinas, dos mujeres, dos monstruos. A veces la tragedia y el amor, se pueden dar en el palier de un edificio. Actúan: Aquiles Pelanda y Leandro Doti

- "OTA, teatro para bebés". INFANTIL. 16hs La Orilla Infinita (Colón 2148)

En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Una obra para bebés de 0 a 3 años, del grupo de teatro, títeres y cuentos Vamos que nos Vamos. Ganadora del Premio Estrella de Mar al mejor espectáculo infantil.

- “Una visita inesperada”. 21.30hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: sábados 16, 23, y 30 de agosto

Cuando la conciencia nos grita tanto pero igual no queremos hacernos cargo. Actúan: Gerardo Vergel, Nieves Paschetto, María Rosa Sansó, Esteban Marcos, Milton Bloise, Ludmina Almoualem y Julio Chianetta. Dirige: Carlos Caruso

Domingo 10 de agosto

- "Enderiva". 20hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)



"América danzada desde nuestras corporalidades... cueros, ayes y gritos que trae la memoria". Árbol Azul conmemora ocho años de permanencia en escena con el estreno de su nueva obra. Bailarinas y bailarines: Karina Seisas, Franco Bracco, Claudia Sanabria, Rafael Sebilan, Patricia Nicolosi, Daniela Priotti, Juan José Ghio Orazola, Florencia Alonso, Juan Manuel Boz, Leandro Menna, Julieta Rodríguez Miranda, Diego García, María Inés Vitanzi. Actor invitado: Claudio Muntaabski. Coreografía: Florencia Alonso, Alejandra Nuñez, Diego García, María Inés Vitanzi. Textos: Atahualpa Yupanqui, Luis Frontera, Susana Thenon. Dramaturgia y Dirección: María Inés Vitanzi y Diego García.



- "La casa suiza". 12.30hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: 17, 24 y 31 de agosto

Una madre a punto de olvidarlo todo, dos hijos intentando no perderla para siempre, una pared inclinada prediciendo el derrumbe. La ciudad de Rosario, la amistad, el amor, la política y el exilio traman esta historia, que es también una versión dislocada de La novicia rebelde. ¿Cómo se transita el caos cuando no se puede evitar el olvido?



Escrita y dirigida por Tania Scaglione. El elenco está conformado por Ricardo Arias, Germán Basta, Laura Copello, Vilma Echeverría, Mumo Oviedo, José Pierini, e Irupé Vitali. Proyecto seleccionado en el ciclo Descarriadas, las artes escénicas expandidas, del Centro Cultural Parque de España.

- "Aquelarre en el humedal". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: domingo 24 de agosto

Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Intercambios y asombros ante mundos que navegan por aguas y tiempos diferentes. Entre el miedo al olvido y el resguardo de la memoria. Entre la resistencia a lo injusto y el valor de nacer a lo inesperado. Amparadas por el humedal y convocadas por el fuego, la luna alumbrará historias, gestos, músicas, legados. Actúan Lourdes Alvarado, Denise Becerra, Leticia Ojea. Dirección y puesta en escena: Marita Vitta. Hay 2x1 para estudiantes de teatro.

- "Cha cha cha". 19hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Suscriptores de la Tarjeta de Beneficios de La Capital tienen 20% de descuento

El ciclo creado por Alfredo Casero, que marcó un antes y un después en la historia de la televisión argentina, prepara su ansiado regreso, pero en el teatro. Con una propuesta renovada que promete mantener viva su esencia, la vuelta de este clásico esperado por muchos fanáticos, ahora regresa con Alfredo Casero que subirá a escena junto a su coequiper Fabio Alberti y un elenco de lujo.



- "Dentro". 20hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los domingos de agosto

Cuando los cuerpos de cuatro mujeres son el único lugar posible para sobrellevar el encierro, hay una propuesta: actuar. Actúan Florencia Crende, Carmela Gil Pujol, Carolina Rossi, y Yanina Sawicz, con dirección y dramaturgia de Federico Cuello.

