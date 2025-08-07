La Capital | Zoom | La voz argentina

Comienzan los Knockouts en "La Voz Argentina": cambios y nuevos co-coaches

Desde el lunes 11 empieza una fase decisiva que suma nuevos artistas como co-coaches en el escenario y renueva la dinámica del reality

7 de agosto 2025 · 10:04hs
"La Voz Argentina" está llegando al final de su segunda etapa

“La Voz Argentina” continúa avanzando en su emocionante recorrido por encontrar al nuevo talento nacional. Tras una intensa etapa de batallas el reality entra en una nueva fase con la incorporación de otros co-coaches en vivo y cambios en la dinámica de competencia.

Actualmenter se está desarrollando la etapa de las batallas en la que los duelos entre participantes de un mismo equipo dejaron momentos con decisiones inesperadas que incluyeron robos, dobles selecciones y eliminaciones simultáneas. Mientras algunos concursantes abandonan el certamen, otros siguen firmes en su sueño de convertirse en la próxima gran voz del país.

Sin embargo, el formato se renueva: a partir del lunes 11 de agosto comenzará la tercera fase del programa, conocida como los “Knockouts”. En esta instancia, los participantes volverán a enfrentarse, pero esta vez recibirán el acompañamiento de nuevos artistas como co-coaches, quienes reemplazarán a los co-coaches anteriores, es decir a Dillom, La Joaqui, Valeria Lynch y Yami Safdie.

Cómo son los Knockouts en "La Voz Argentina"

Una de las novedades más destacadas de esta etapa es que, por primera vez en la historia del reality argentino, los co-coaches estarán presentes en el escenario principal junto a los coaches titulares durante la toma de decisiones. Además, se mantendrá la posibilidad de realizar robos: cada coach podrá sumar hasta dos participantes eliminados de otros equipos.

Como en cada etapa, el show también sorprenderá con nuevos estilismos de los jurados.

image

Una vez terminada la fase de los Knockouts, le siguen los Playoffs, para finalmente llegar a los Shows en Vivo. En los shows en vivo la decisión queda en manos del público. Y ahí ya termina el programa con quien se considere ganador de la edición 2025.

Quiénes son los nuevos coaches

Los coaches incorporan a cuatro nuevas figuras: Cazzu, Zoe Gotusso, el Chaqueño Palavecino y Emanuel Horvilleur

Junto a Lali Espósito estará Zoe Gotusso. En el equipo de Luck Ra se incorporará a Cazzu. Por su parte, Soledad Pastorutti estará acompañada por el Chauqeño. Finalmente, el dúo Miranda! contará con el apoyo de Emanuel Horvilleur.

la voz nuevos co coahces

