Adrián Suar y Alejandro Lerner se cruzaron en el programa de Juana Viale

>> Leer más: Adrián Suar le respondió a Javier Milei: "No defiendo a los privilegiados"

El cruce político entre Adrián Suar y Alejandro Lerner

Todo comenzó cuando Suar rememoró el surgimiento de “Tierra de amor y venganza”, una de sus telenovelas estrellas. Frente a esto, Lerner lo elogió por su creación, pero también dio un mensaje político: “Parte de la voluntad de hacer. De los que hacemos y de los que están esperando que otros hagan para solucionarnos la vida, por impedimentos o porque culturalmente ya estamos jodidos y estamos esperando que nos pongan la papita en la boca”.

“Es un debate un poco más profundo”, dijo el productor, sobre los dichos del cantante, y agregó, planteando un contrapunto: “Yo coincido totalmente con Ale, pero a veces somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños”.

Embed Adrián Suar se la juega,

y cruza al ahora liberal Alejandro Lerner:



"Creo en un Estado presente "



“Somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños”. pic.twitter.com/0qvRbk4qVK — (@Antonio27591643) May 20, 2024

“Hay muchísimos que intentan. A lo mejor hay un porcentaje alto que intenta y no puede. Después hay otro sector que no puede”, continuó el protagonista de “El fútbol o yo”. “O se convencieron de que no pueden”, replicó el cantante y abrió el debate.

“Los convencieron de que no se puede”, continuó el cantante de “Después de ti”, y sostuvo, convencido: “Todos pueden, si pudo Maradona, desde Villa Fiorito…”. “Maradona es Maradona”, afirmó Juana Viale, la conductora, en desacuerdo. “Maradona creía que él era Maradona”, siguió Lerner, convencido.

Frente a esta situación, Hernan Casciari, destacado escritor que también estaba sentado en la mesa, dio su posición y cruzó fuertemente a Alejandro Lerner. “Me parece que es un toque peligroso decir frente a un micrófono que todos pueden porque genera una frustración mucho más grande, a veces, entre los que no pueden”, dijo, el fundador de revista Orsai.

“Hay gente que se frustra y no puede salir. Por su infancia o por cómo los criaron”, coincidió Suar, y sentó posición: “A veces el Estado tiene que estar para los que no pueden, para donde no está el privado… Yo soy ‘pro privado’, lo he hecho toda mi vida y me autogestioné toda mi vida. Hay otros que no han podido por varias circunstancias”,

“Ayudalos a que puedan y nos les confirmes que no pueden durante el resto de su vida. Ayudalos a que puedan y a que tengan hijos que puedan”, retrucó el cantante. “Yo no creo en el Estado omnipresente, pero sí creo en el Estado presente ayudando a diferentes sectores de la población”, respondió Suar, decidido.