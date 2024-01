Adrián Suar le respondió a Javier Milei: "No defiendo a los privilegiados"

Milei cuestionó duramente el planteo del fundador de Pol-Ka y sostuvo que Suar “defiende un privilegio” . “Yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, o si ponemos esa plata para darle de comer a la gente ”, aseguró el mandatario nacional y echó más leña al fuego.

En la previa a la premiere de “Jaque Mate”, la película de acción que protagoniza Suar, el actor le respondió al presidente: “ No defiendo a los privilegiados , quiero aclararlo. Todo lo que dije fue con mucho respeto. Se están debatiendo cosas de la cultura y yo soy un artista popular que defiende la cultura y opino de lo que sé ”, dijo en Telenoche.

Suar dijo que es difícil mantener la discusión según los términos que usó el presidente: “‘Yo quiero que el cine siga siendo cine o la gente coma’. Bueno, me quedo sin palabras. ¿Quién no va a querer que los chicos coman? Yo nunca hablé de eso y si se entendió así, pido mil disculpas. Lo que quise decir es lo que dije: que la cultura no se tiene que vaciar, en todo caso se tiene que mejorar”, expresó con signos de preocupación.

“El debate necesita reflexión. Somos un país en el que el disenso tenemos que tolerarlo, tenemos que ser adultos en ese tipo de cosas”, concluyó el actor sobre el cruce. Para finalizar la nota, regresó a su habitual humor y, entre risas, manifestó sobre el estreno: “Estoy muy contento de volver a la acción, más allá de los tiros que me tiraron ayer”.