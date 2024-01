Javier Milei cargó contra Adrián Suar: "Él defiende un privilegio"

Suar, un referente del espectáculo a nivel nacional, había manifestado previamente su postura. “ Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley . Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada , como si sólo fuese un valor tangible desde lo económico. Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece . Fomentar la cultura en este país es identidad. Y esa identidad la mostramos al mundo. El presupuesto en cultura es del 0,2%, es muy poco”, sostuvo.

Luego, este lunes por la mañana, el mandatario habló sobre estas declaraciones durante una entrevista con Rock&Pop, donde sostuvo: “No podés mentirle a la gente, él lo que está haciendo es la defensa de un privilegio. Ponés en una mesa a todos los que viven del privilegio, pero en esa mesa no están los desnutridos de la Argentina”.

“Lo que pasa es que no hay plata, y si no hay plata, yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantenerle alto el nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”, sentenció el presidente.