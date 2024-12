A 27 años del estreno de "Titanic", los 15 datos curiosos que no sabías del filme

"Titanic" plantea una historia de ficción ambientada en un hecho real. La película que narra el hundimiento del barco tras chocar con un iceberg y cómo muchos de los pasajeros no pudieron escapar de un destino fatal. ¿Quién no vio esta película al menos una vez en su vida? ¿Quién no jugó a ser Rose con los brazos abiertos en la proa de algún barco? ¿Quién no cantó la mítica canción de Celine Dion a todo pulmón?

La película protagonizada por Leo DiCaprio y Kate Winstlet no solo conquistó a los espectadores, sino que también arrasó en la taquilla y se llevó los premios más prestigiosos del cine . En la 70ª edición de los Premios Oscar, la película ganó 11 estatuillas , un logro que solo ha sido igualado por "Ben-Hur" (1959) y "El Señor de los Anillos: El retorno del rey" (2003). Entre los galardones más destacados, se encuentran Mejor Película, Mejor Director para James Cameron y Mejor Canción Original por "My Heart Will Go On" de Celine Dion, que se convirtió en un himno inolvidable.

Al conmemorar el 27 aniversario de su estreno, un repaso de los pequeños grandes secretos que muchos desconocen detrás de la producción.

15 datos curiosos de "Titanic":

1. Las imágenes del Titanic real: James Cameron, el director de la película, realizó inmersiones en el fondo del océano para capturar imágenes reales de los restos del Titanic. Para esto, los cineastas diseñaron una tecnología especial que permitió liberar la cámara fuera del submarino hacia un entorno de temperaturas con fuerte presión y crearon un sistema de iluminación personalizado.

2. La recreación del Titanic: a partir de las fotografías reales conseguidas, el equipo de producción del film construyó una réplica casi a escala del Titanic en Baja California, México. Este set monumental medía 236 metros y se sumergió en un gigantesco tanque de agua de 17 millones de galones para recrear el naufragio, ya que en ese momento no se contaba con las herramientas de CGI (imagen generada por computadora).

el set de titanic.jpeg El director de Titanic recreó el barco en dimensiones casi reales.

3. La historia detrás de la escena del retrato: el famoso retrato de Rose, donde Jack la dibuja desnuda, en realidad fue realizado por James Cameron. El director no pudo encontrar un pintor que lograra su visión, así que tomó el lápiz y lo dibujó él mismo.

el retrato de la rose.jpg El retrato de Rose en realidad fue dibujado por el director de la película

4. La historia oculta de la escena de los ancianos: la escena de los ancianos abrazados en su cama mientras se inunda su habitación está basada en una historia real. Es la historia de los dueños de Macy's en Nueva York, Ida e Isidor Straus eligieron morir juntos en lugar de salvarse

escena ancianos.jpg La escena de los ancianos que deciden morir juntos, esta basada en una pareja de la vida real

5. La historia detrás de la escena de la gran escalera: la secuencia en la que el agua inunda la famosa escalera del Titanic fue filmada en una única toma. Esto se debió a que los efectos del agua causaban daños irreparables en el set, por lo que se optó por grabar toda la escena en un solo intento para evitar perder la escenografía y los detalles.

6. La historia detrás de la escena "¡Soy el rey del mundo!": la frase de Leonardo DiCaprio no estaba en el guion original. Fue una improvisación del actor durante el rodaje, que luego se convirtió en una de las frases más recordadas de la película.

7. La polémica muerte de Jack: el debate sobre si Jack podría haber sobrevivido en la misma balsa que Rose sige generando debate en todos los hogares. El misterio se develó: Cameron reconoció que si entraban en la misma tabla pero comentó que "si los dos hubiesen sobrevivido, el final de la película no tendría sentido". Así que a celebrar el triste final.

8. Una película con alto rigor histórico: la película sigue los hechos ocurridos con rigor casi científico. Por ejemplo, la escena del choque con el iceberg dura exactamente 37 segundos, como sucedió en la realidad. Además toda la película transcurre en un tiempo equivalente al que tardó el Titanic en hundirse, 2 horas y 40 minutos.

9. Problemas con las copias: debido a la gran demanda y popularidad de "Titanic", la compañía Paramount se vio obligada a enviar copias adicionales a los cines, ya que las primeras se quemaron por el uso constante. Sí, los fans iban una y otra vez a ver la misma historia.

10. Otro Jack en mente: Leo DiCaprio no fue la primera opción para dar vida a Jack. Originalmente, Matthew McConaughey fue considerado para interpretar ese rol. De hecho, Kate Winslet realizó las primeras lecturas del guion con él. Sin embargo, finalmente fue Leonardo DiCaprio quien consiguió el papel y transformó a Jack Dawson en un ícono del cine.

otro jack en mente.jpeg Matthew McConaughey fue la primer opción para el rol de Jack

11. Otro Capitán en mente: el actor Robert De Niro iba a interpretar al capitán Smith, pero una fuerte infección gastrointestinal lo obligó a renunciar. Bernard Hill lo reemplazó en el papel.

robert de niro.jpg Robert de Niro fue pensado inicialmente para interpretar el rol del Capitán del barco

12. Las historias de los extras: James Cameron se encargó personalmente de crear historias y nombres para cada uno de los extras de la película. El objetivo fue darles una identidad y profundidad, incluso si no iban a aparecer demasiado en pantalla.

13. Kate Winslet sufrió de neumonia: durante el rodaje de las escenas en el agua, Kate Winslet se negó a usar traje impermeable. Como resultado, se enfermó de neumonía, lo que puso en juego su continuidad en el papel.

14. El récord de Gloria Stuart: Gloria Stuart quien interpretó a Rose adulta, con su nominación a Mejor Actriz de Reparto a los 87 años por su papel en Titanic, logró convertirse en la persona de mayor edad en recibir una nominación al Oscar.

la gloria.png Gloria se consagró como la Mejor Actriz de Reparto con 84 años.

15. La historia detrás de la icónica canción "My Heart Will Go On": en realidad, el director no quería incluir ninguna canción en la película. Sin embargo, el compositor James Horner se puso de acuerdo en secreto con el letrista Will Jennings y la cantante Céline Dion para escribir "My Heart Will Go On", utilizando como melodía el tema musical central de la película. Al final la canción se incluyó en los créditos finales y ganó el Oscar a la mejor canción original.

