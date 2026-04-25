En la cuna del Malbec, un viaje entre viñedos y memoria del agua

La experiencia en la Finca Bandini propone redescubrir la cepa insignia argentina desde el viñedo, el paisaje y la historia del agua en Mendoza

Un recorrido por una finca emblemática de Mendoza que propone una experiencia de relax y degustación de vinos.

En el contexto del Día Mundial del Malbec , distintas propuestas en el país invitan a volver al origen de la cepa más representativa de la Argentina. En Luján de Cuyo, Finca Bandini se posiciona como una de las experiencias enoturísticas que propone abordarla desde una mirada integral, donde el vino se conecta con el territorio, la historia y la gastronomía local.

Ubicada en Las Compuertas, una de las zonas fundacionales de la vitivinicultura argentina, la finca se encuentra a unos 25 minutos de la ciudad de Mendoza, con la Cordillera de los Andes como telón de fondo . Con 77 hectáreas, el proyecto se desarrolla en un entorno profundamente marcado por el sistema hídrico que permitió transformar un territorio árido en una de las regiones vitivinícolas más relevantes del país.

El Río Mendoza, el Dique Cipolletti y los antiguos sistemas de riego forman parte de ese relato. Entre ellos, “Los Muros”, construcciones de las compuertas originales de 1922 , funcionan hoy como uno de los hitos del recorrido y un símbolo del origen de la zona.

La experiencia se desarrolla a través de un circuito guiado por el viñedo en carrito de golf, donde cada parada permite interpretar el paisaje desde una perspectiva productiva y sensorial. La diversidad de suelos, la influencia del agua y las microzonas de la finca aparecen como ejes centrales de la visita.

007-002-bodegas05 Finca Biandini ofrece bicitours por los viñedos, cabalgatas, paseos en carrito de golf y clases de cocina con sabores locales.

El paso por sectores como Dos Cauces y la llegada a Los Muros construyen una narrativa que vincula territorio e historia vitivinícola, mientras se introducen conceptos ligados al terroir y a la identidad del Malbec en la región.

Tecnología, precisión y microvinificaciones

El recorrido también abre la puerta a la bodega, donde la elaboración se apoya en tecnología de última generación y una mirada de alta precisión enológica. Barricas seleccionadas, foudres, huevos de concreto y recipientes de cerámica forman parte del trabajo experimental que permite estudiar cada parcela por separado.

007-002-bodegas01 La zona de Luján de Cuyo exhibe un paisaje natural y único, entre viñedos y gastronomía.

La lógica de microvinificaciones busca expresar al máximo la identidad de cada sector del viñedo, en una búsqueda constante por interpretar el carácter del terroir de Las Compuertas.

Degustación y gastronomía con identidad mendocina

El cierre de la experiencia se da a través de una degustación guiada que retoma el recorrido por el viñedo, vinculando cada vino con su origen específico. El Malbec ocupa el rol central, acompañado por blends que combinan distintas microzonas de la finca.

007-002-bodegas09 La finca es reconocida por su fuerte vínculo con la historia del agua en la región.

La propuesta se completa con una experiencia gastronómica de identidad mendocina, basada en productos locales y en una cocina de raíces reinterpretada con técnicas contemporáneas. El vino y la mesa funcionan como extensión natural del paisaje, en una experiencia integrada.

Más allá del recorrido

Además del circuito principal, la finca ofrece actividades complementarias como cabalgatas, recorridos en bicicleta, degustaciones técnicas y propuestas de blending, orientadas tanto al turismo individual como a experiencias corporativas o premium.

Experiencia en cifras

Las visitas comienzan a partir de $27.000 e incluyen distintas modalidades que combinan viñedo, bodega y gastronomía.

007-002-bodegas08 La bodega produce etiquetas que reflejan la identidad del suelo pedregoso y calcáreo.

Un enfoque territorial del vino

Más que una visita enológica tradicional, la propuesta se apoya en la idea de comprender el vino desde su origen. El paisaje, el agua, la historia productiva y la tecnología se integran en una misma narrativa que busca poner en valor la identidad de Las Compuertas y del Malbec como emblema argentino.

Más info:

Finca Bandini

Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza

Web: www.fincabandini.com.ar

WhatsApp: https://wa.link/2v20ki