Newell's tuvo un buen cierre en Liniers, le empató al duro Vélez y hasta pudo ganarlo

Newell's despidió el semestre con un buen partido, sobre todo el segundo tiempo, e igualó con Vélez Sarsfield en Liniers 1 a 1, extendiendo su invicto en el torneo Apertura. El gol lo hizo de nuevo el Colo Ramírez y se va receso con un alivio que no tuvo en gran parte del semestre.
El año empezó mal para Newell's, pero después Kudelka puso enderezarlo. Tras un buen complemento, Newell's lo empezó perdiendo pero lo empató al toque con el Colo Ramírez y casi lo gana. Fue 1 a 1, estirando a seis partidos el invicto en el torneo Apertura.
Los momentos del partido en Liniers
87' Del córner de la izquierda, pasado, la agarró Méndez y la mandó adentro. El Colo Ramírez la empujó a la red, pero fue bien anulado por off side.
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86' Gran pase de Russo, buen desmarque de Luciano Herrera y remate que sacó Montero al córner.
82' Lo tuvo Rodrigo Herrera, pero su volea en solitario dentro del área se fue lejos.
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76' Buena contra que no pudo definir Ramírez tras pase de Mazzantti. Lo anticiparon justo y la mandaron al córner.
69' De nuevo el Colo Ramírez definió y de nuevo se lo anularon por offside. Esta vez tuvieron razón.
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59' EMPATÓ NEWELL'S. Gran pase de Mazzantti para el Colo Ramírez, que esta vez definió bárbaro sobre la salida de Montero. Primero lo anularon, pero el VAR revirtió bien la decisión.
55' GOL DE VÉLEZ. En el mejor momento leprosos, Vélez hizo una buena incursión por derecha, Valdés habilitó bárbaro a la cabeza de Florián Monzón, que forzado y todo convirtió, luego de pegar la pelota en el travesaño y picar adentro. Goitea la sacó de media chilena pero no pudo.
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49' La más clara leprosa en la contra. Muy bien Mazzantti, dejándosela servida al Colo Ramírez para que defina, pero no lo hizo fuerte, cruzado y le dio tiempo a Montero de reaccionar.
48' Luciano Herrera le pegó débil a las manos de Montero, desde incómoda posición.
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46' Tras los cambios en Newell's, Llegó una situación clara luego anulada por off side, pero donde Gómez Mattar articuló muy bien y hubo buenas combinaciones.
32' Clarísima de Vélez. Quirós trepó solo por izquierda y fue conectado defectuosamente por Godoy. Reinatti se había tirado y reaccionó para sacarla sobre su izquierda.
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12' Amarilla para Luca Regiardo por barrer duro abajo a Baeza.
9' La primera clara fue del local. Córner desde la derecha, le pegó abajo Joaquín García que le ganó a Méndez y Reinatti la sacó espectacularmente sobre su izquierda.
En el equipo de Kudelka, el único cambio fue la inclusión de Nicolás Goitea por el lesionado Oscar Salomón.
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Las estadísticas de Vélez y Newell's