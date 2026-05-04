Newell's tuvo un buen cierre en Liniers, le empató al duro Vélez y hasta pudo ganarlo

Newell's sacó un buen empate en Liniers ante Vélez y estiró a 6 partidos el invicto en el torneo Apertura. De nuevo marcó el Colo Ramírez.

Josué Reinatti, el arquero de Newell's al que Frank Kudelka eligió en el peor momento y respondió. Ahora, de nuevo titular y ante Vélez en Liniers.

El once de Newell's que visita a Vélez en Liniers.

El extremo de Newell's Walter Mazzantti se escapa a la marca del doble 5 de Vélez en Liniers.

El Colo Ramírez grita con todo el empate de Newell's ante Vélez, cobrado vía VAR.

Newell's despidió el semestre con un buen partido, sobre todo el segundo tiempo, e igualó con Vélez Sarsfield en Liniers 1 a 1, extendiendo su invicto en el torneo Apertura. El gol lo hizo de nuevo el Colo Ramírez y se va receso con un alivio que no tuvo en gran parte del semestre.

El año empezó mal para Newell's, pero después Kudelka puso enderezarlo. Tras un buen complemento, Newell's lo empezó perdiendo pero lo empató al toque con el Colo Ramírez y casi lo gana. Fue 1 a 1, estirando a seis partidos el invicto en el torneo Apertura.

87' Del córner de la izquierda, pasado, la agarró Méndez y la mandó adentro. El Colo Ramírez la empujó a la red, pero fue bien anulado por off side.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2051452811859177822&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DEL COLO!



Ramírez la empujó y Newell's lo gana en el final ante Vélez



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/x68WP79rIf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 5, 2026

86' Gran pase de Russo, buen desmarque de Luciano Herrera y remate que sacó Montero al córner.

82' Lo tuvo Rodrigo Herrera, pero su volea en solitario dentro del área se fue lejos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2051451546710212936&partner=&hide_thread=false ¡ERA UN GOLAZO!



Herrera la agarró de volea y casi la cuelga en un ángulo



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/OcSYn6vSCa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 4, 2026

76' Buena contra que no pudo definir Ramírez tras pase de Mazzantti. Lo anticiparon justo y la mandaron al córner.

69' De nuevo el Colo Ramírez definió y de nuevo se lo anularon por offside. Esta vez tuvieron razón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2051446347673268355&partner=&hide_thread=false ¡HABILITADO!



Ramírez puso el 1-1 de Newell's tras la convalidación del VAR



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/nLGWGHqYGy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 4, 2026

59' EMPATÓ NEWELL'S. Gran pase de Mazzantti para el Colo Ramírez, que esta vez definió bárbaro sobre la salida de Montero. Primero lo anularon, pero el VAR revirtió bien la decisión.

55' GOL DE VÉLEZ. En el mejor momento leprosos, Vélez hizo una buena incursión por derecha, Valdés habilitó bárbaro a la cabeza de Florián Monzón, que forzado y todo convirtió, luego de pegar la pelota en el travesaño y picar adentro. Goitea la sacó de media chilena pero no pudo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2051444807587836264&partner=&hide_thread=false ¡ENTRÓ!



Con suspenso, Monzón puso el primero de Vélez ante Newell's



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/0eo6WtVEh9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 4, 2026

49' La más clara leprosa en la contra. Muy bien Mazzantti, dejándosela servida al Colo Ramírez para que defina, pero no lo hizo fuerte, cruzado y le dio tiempo a Montero de reaccionar.

48' Luciano Herrera le pegó débil a las manos de Montero, desde incómoda posición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2051442211959488533&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ LA LEPRA!



Cabezazo de Mazzantti, pero había fuera de juego previo



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/HLwh8OX5oB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 4, 2026

46' Tras los cambios en Newell's, Llegó una situación clara luego anulada por off side, pero donde Gómez Mattar articuló muy bien y hubo buenas combinaciones.

32' Clarísima de Vélez. Quirós trepó solo por izquierda y fue conectado defectuosamente por Godoy. Reinatti se había tirado y reaccionó para sacarla sobre su izquierda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2051433950073983368&partner=&hide_thread=false ¡INCREÍBLE!



Godoy tuvo el primero para Vélez y Reinatti metió una GRAN SALVADA



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/k8a4Aqp2IF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 4, 2026

12' Amarilla para Luca Regiardo por barrer duro abajo a Baeza.

9' La primera clara fue del local. Córner desde la derecha, le pegó abajo Joaquín García que le ganó a Méndez y Reinatti la sacó espectacularmente sobre su izquierda.

En el equipo de Kudelka, el único cambio fue la inclusión de Nicolás Goitea por el lesionado Oscar Salomón.

>>Leer más: Newell's se subió al tren de la victoria en la jornada de inferiores de la AFA ante Ferro

Las estadísticas de Vélez y Newell's