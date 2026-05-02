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El turismo extranjero creció 8% en febrero en Argentina

El turismo receptivo creció en febrero, pero la salida de argentinos al exterior mantuvo un fuerte déficit en el balance de viajeros

2 de mayo 2026 · 07:49hs
El Cerro Catedral es uno de los lugares más emblemáticos para los turistas que visitan Bariloche.

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El turismo internacional hacia la Argentina creció 8% interanual en febrero de 2026, con un total de 534,2 mil turistas extranjeros que ingresaron al país. En contraste, 1,63 millones de argentinos viajaron al exterior, lo que representó una caída de 10,7% interanual, aunque mantuvo un volumen significativamente superior al de llegadas.

En total, ingresaron al país 852 mil visitantes no residentes, de los cuales 534,2 mil fueron turistas y 317,8 mil excursionistas. El informe indicó que el 21,1% de los turistas provino de Chile, seguido por Europa (19,5%), Estados Unidos y Canadá (13,8%) y Brasil (13%).

En cuanto a las vías de acceso, el 43,1% ingresó por vía terrestre, el 42,5% por vía aérea y el 14,4% por vía fluvial o marítima.

Los destinos elegidos por los argentinos

Las salidas al exterior alcanzaron a 2.172,6 mil visitantes residentes, de los cuales 1.629,2 mil fueron turistas y 543,4 mil excursionistas. El 82,2% del turismo emisivo se dirigió a países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil (36,4%), Uruguay (16,5%) y Chile (15,3%).

En cuanto a los medios de transporte, el 53,5% salió por vía terrestre, el 37,1% por vía aérea y el 9,5% por vía fluvial o marítima. El 57,8% de los turistas extranjeros señaló que el principal motivo de su visita fue “vacaciones/ocio”, seguido por “visita a familiares o amigos” (28,4%). Entre los residentes, el 80,4% viajó por vacaciones, mientras que el 10,5% lo hizo para visitar familiares o amigos.

El resultado de febrero dejó un saldo negativo de 1.320,6 mil visitantes internacionales, producto de la diferencia entre ingresos y egresos. La brecha se explicó por la salida de 1.095,0 mil turistas y 225,7 mil excursionistas.

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