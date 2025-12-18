Uruguay se prepara para un verano histórico con fuerte protagonismo del turismo argentino

Con reservas en alza, estabilidad económica y una oferta turística cada vez más diversificada, Uruguay encara la temporada 2025-2026 con expectativas de récord.

Uruguay comienza a palpitar una nueva temporada estival con altas expectativas, en un escenario que remite a los veranos históricos de 2017 y 2018. Punta del Este se consolida nuevamente como el gran motor del turismo regional, con niveles de reservas que anticipan un verano intenso y con fuerte presencia de visitantes argentinos, especialmente de la clase media, un segmento que había reducido su participación en los últimos años.

Así lo analizó Javier Azcurra, vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo y director de Ventas y Relaciones Institucionales de Enjoy Punta del Este , quien destacó por LT8 que “siempre que hablamos de una temporada exitosa en Uruguay tiene que ver con el regreso del público argentino, y todo indica que este verano va a ser muy fuerte en ese sentido”.

El turista argentino, factor decisivo

Azcurra explicó que la actual coyuntura económica resulta favorable para el movimiento turístico regional. “Cuando el argentino está en condiciones de viajar, elige las costas uruguayas. Hoy hay estabilidad del dólar, posibilidad de acceso a divisas y una macroeconomía que brinda previsibilidad”, señaló.

A esto se suma la competitividad de precios frente a otros destinos y beneficios concretos como la devolución del IVA en gastronomía, abonando con tarjeta, lo que vuelve más accesible la estadía. “La hotelería y la gastronomía están hoy muy alineadas con los valores de la costa argentina”, afirmó.

El regreso de la clase media

Uno de los puntos centrales del análisis es la recuperación de un público que históricamente fue clave para el turismo uruguayo. “Creemos que este año se va a incorporar un tercer segmento, la clase media argentina, que hacía tiempo no venía por la inestabilidad del tipo de cambio y la dificultad para acceder al dólar. Hoy esa situación parece haber quedado atrás”, sostuvo.

Además del tradicional visitante de alto poder adquisitivo, que nunca dejó de llegar a Punta del Este, Ascurra remarcó que el año pasado ya se notó un crecimiento del segmento medio-alto, tendencia que ahora se profundizaría.

Proyecciones alentadoras

Desde la Cámara Uruguaya de Turismo, junto al Centro de Estudios CERES, se proyecta un incremento del 5 % en los ingresos del turismo argentino. Sin embargo, Ascurra se mostró más optimista: “Por lo que estamos viendo, creo que vamos a estar por encima del 10 % tanto en cantidad de visitantes como en ingresos, medidos en dólares constantes”.

En términos históricos, Argentina volvería a ubicarse entre los años de mayor afluencia turística. “El récord fue la temporada 2017-2018, con más de cuatro millones de turistas, de los cuales alrededor del 65 % eran argentinos. Todo indica que la temporada 2025-2026 podría acercarse mucho a esos números”, indicó.

Febrero, el mes del turismo familiar

Otro dato relevante es el crecimiento del turismo fuera del pico de enero. “Febrero está mostrando una demanda muy importante, especialmente del público familiar. Es un mes más tranquilo y accesible, y muchas familias lo están eligiendo”, explicó, al tiempo que confirmó que una parte significativa de las reservas de Enjoy Punta del Este ya corresponde a ese período.

Uruguay Natural y turismo fuera de temporada

El vicepresidente de la Cámara subrayó el valor de la marca Uruguay Natural, vinculada al cuidado del ambiente y la diversidad de experiencias. En ese marco, destacó el crecimiento del avistaje de ballenas, una actividad que ganó protagonismo en los últimos años.

“Es una categoría de turismo que atrae visitantes en meses como agosto y septiembre, cuando tradicionalmente Punta del Este estaba asociada sólo al verano”, señaló, remarcando la importancia de ampliar la temporada turística.

Enoturismo, turismo rural y diversidad de playas

A la tradicional oferta de sol y playa se suman propuestas como el enoturismo, con Bodegas Garzón como emblema, y el turismo rural, que fortalecen el atractivo del país durante todo el año.

Ascurra destacó además la diversidad geográfica del departamento de Maldonado: “En pocos kilómetros se puede pasar de playas masivas, con eventos y espectáculos, a zonas mucho más tranquilas y familiares como Portezuelo, o a playas de mar abierto prácticamente exclusivas”.

Enjoy Punta del Este, un resort integral que marca agenda en el verano

En este escenario de recuperación y expectativas récord, Enjoy Punta del Este vuelve a consolidarse como uno de los grandes motores del entretenimiento, la hotelería y la gastronomía del principal balneario uruguayo, con una programación que trasciende lo estacional y posiciona al resort como un polo de atracción regional.

Ascurra detalló que la propuesta para este verano incluye una fuerte apuesta al teatro, gracias a la alianza estratégica que Enjoy mantiene desde hace años con Gustavo Yankelevich. Durante todo enero se presentará la obra Una Navidad de mierda, protagonizada por Verónica Llinás, una comedia que ya es un éxito y que forma parte de la cartelera teatral de la temporada.

A esto se suma una intensa agenda de shows y recitales, con más de 30 artistas que pasarán por el Salón Punta del Este, entre ellos Diego Torres, Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti, Pilar Sordo y Valentino Merlo, entre otros, consolidando al resort como uno de los principales escenarios culturales del verano.

La propuesta se completa con una destacada oferta gastronómica, eventos tradicionales como el Salón del Vino, que en su última edición convocó a más de 3.500 personas, y una agenda permanente de actividades sociales y culturales.

Casino, promociones y grandes premios

Otro de los grandes atractivos de Enjoy Punta del Este será nuevamente el casino, que durante el verano entregará más de cinco millones de dólares en premios, además de vehículos cero kilómetro y distintas promociones pensadas para el público regional e internacional.

“Fuimos transformando a Enjoy en un espacio que ofrece mucho más que juego: hoy es un resort integral, con entretenimiento, gastronomía, espectáculos y experiencias para distintos públicos”, remarcó Ascurra.

Deporte y proyección regional

Finalmente, el directivo anticipó la realización de un evento deportivo especial que contará con la presencia de Maxi Rodríguez, en una actividad que promete convertirse en uno de los hitos del verano y reforzar el perfil rioplatense de Punta del Este.

Con reservas en alza, una agenda cargada de propuestas y una estrategia orientada a diversificar la experiencia turística, Uruguay y Punta del Este se encaminan a una de las temporadas más importantes de los últimos años, con el turismo argentino nuevamente como protagonista central y con Enjoy Punta del Este como uno de los grandes escenarios del verano.