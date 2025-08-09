Central solidario: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes entregaron juguetes en un hospital de Tucumán

Jorge Broun, Juan Giménez y Ariel Holan formaron parte de la comitiva que este sábado visitó el Hospital del Niño Jesús, en la previa del partido de esta noche

La delegación de Central visitó el hospital de niños de la capital tucumana.

En el mediodía de este sábado parte de la delegación de Central que está en Tucumán se trasladó al Hospital del Niño Jesús para entregar juguetes y golosinas . La movida fue una iniciativa de la Filial 19 de diciembre de Tucumán que inmediatamente fue aceptada por el canalla.

El establecimiento está ubicado en la calle Hungría 750, enfrente de la Plaza San Martín, y la delegación arribó en un colectivo de la línea 118.

En representación de los jugadores estuvieron Jorge Broun y Juan Giménez . Además estuvo Ariel Holan con parte del cuerpo técnico, y hubo varios miembros de la dirigencia encabezados por Gonzalo Belloso, Carolina Cristinziano y Adrián Maglia.

Cuando bajaron del micro algunos como Broun, Holan y Juan Giménez recibieron alfajores artesanales tucumanos .

central (1) Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

La delegación canalla fue recibida por las autoridades del hospital, quienes en un breve discurso comentaron los avances del mismo y de lo orgulloso que están porque con las campañas de vacunación se bajaron los casos de broncolitis.

Por su parte, Gonzalo Belloso hizo hincapié que Central es un club popular y la fuerza del mismo radica en llevar a cabo este tipo de acciones. Carolina Cristinziano habló de la importancia de la salud pública de lo cual ella es una ferviente defensora.

Luego, todos se dirigieron a donde estaban los chicos internados, quienes con una sonrisa en la cara recibieron los presentes.

El fútbol no son solo 22 jugadores detrás de una pelota. Sino que también genera este tipo de acciones que emocionan a todos