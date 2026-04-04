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United Airlines lanzará asientos cama en clase económica para vuelos largos desde 2027

La aerolínea que opera en Argentina desarrolla "Relax Row", un sistema que convierte filas de turista en superficie plana con accesorios de descanso, sin pagar tarifa business

4 de abril 2026 · 09:07hs
United Airlines lanzará asientos cama en clase económica para vuelos largos desde 2027

La experiencia de volar en clase económica podría estar a punto de cambiar. La aerolínea United Airlines anunció el desarrollo de un nuevo sistema de asientos que promete sumar comodidad en los vuelos de larga distancia sin necesidad de pagar una tarifa de business.

La propuesta, denominada "Relax Row", introduce una alternativa intermedia dentro del segmento económico: filas completas que pueden transformarse en una superficie plana, al estilo cama para descansar. Una solución pensada especialmente para quienes priorizan el confort, pero buscan mantener el presupuesto bajo control.

Una nueva forma de viajar en clase turista

El concepto parte de una configuración conocida —tres asientos contiguos— pero suma un sistema de apoyapiernas elevables que permite convertir la fila en una especie de sofá o cama. El resultado es una base continua que permite recostarse, algo poco habitual fuera de las cabinas premium o de primera clase.

Este tipo de diseño apunta a mejorar uno de los aspectos más sensibles del viaje aéreo: el descanso en trayectos largos. En especial en vuelos nocturnos o intercontinentales, contar con la posibilidad de estirarse completamente marca una diferencia cada vez más valorada por los pasajeros.

Más confort, sin salto de categoría ni altos costos

Uno de los ejes del proyecto es ofrecer una experiencia superior sin llegar a los costos de business o first class. Quienes accedan a estas filas contarán, además, con accesorios diseñados para mejorar el viaje: colchones adaptables, mantas, almohadas adicionales y kits específicos para el descanso.

La iniciativa está pensada, en primer lugar, para familias con niños pequeños, aunque también se perfila como una opción atractiva para parejas o viajeros solos que buscan más espacio personal durante el vuelo.

Cuándo entra en funcionamiento

Según lo anunciado, la implementación comenzará en 2027 y se irá incorporando de manera progresiva en aviones de fuselaje ancho como el Boeing 787 y el Boeing 777.

El objetivo es que hacia 2030 más de 200 aeronaves cuenten con este sistema, con varias filas configuradas bajo este formato en cada avión. Si bien aún no se definió el precio, se estima que funcionará como un adicional dentro del pasaje económico, similar a otros servicios opcionales.

En un contexto en el que la comodidad gana protagonismo incluso en las tarifas más bajas, este tipo de propuestas anticipa hacia dónde podría evolucionar la experiencia de volar.

Cómo funciona el "Relax Row"

• Se trata de una fila de tres asientos de clase económica. • Incluye apoyapiernas elevables que crean una superficie plana. • Permite recostarse durante el vuelo. • Suma accesorios de descanso (colchón, mantas, almohadas). • Se podrá reservar como servicio adicional.

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