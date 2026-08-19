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Ola presenta su Calendario 2027 de viajes grupales, con propuestas para descubrir el mundo

El mayorista de turismo lanzó el nuevo calendario de viajes grupales, que incluye a países como Turquía, Japón e Italia, entre otros destinos de ensueño

19 de agosto 2026 · 12:44hs
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Los viajes cuentan con coordinadores exclusivos

Los viajes cuentan con coordinadores exclusivos, reuniones previas y kit de viaje.

Ola lanzó oficialmente el calendario 2027 de sus Grupales acompañadas, una propuesta que reúne itinerarios cuidadosamente diseñados para que los pasajeros disfruten de cada destino con la tranquilidad de viajar acompañados por un equipo especializado.

La programación incluye salidas a Turquía de Ensueño y Dubái de Lujo, Corea y Japón, Encantos del Perú, Ola Europea y la nueva propuesta Maravillas de Sicilia y Puglia, además de próximos lanzamientos como Andalucía, Portugal y Marruecos, Inglaterra, Escocia e Irlanda, y Joyas Imperiales, Berlín y la Ruta del Este.

Las Grupales acompañadas de Ola se distinguen por ofrecer coordinadores exclusivos desde el aeropuerto de origen, itinerarios optimizados para aprovechar al máximo cada destino, reuniones previas al viaje para brindar toda la información necesaria y un acompañamiento permanente durante toda la experiencia. Además, los pasajeros reciben un kit de viaje.

La propuesta busca combinar la posibilidad de conocer nuevos lugares con la comodidad y seguridad de viajar acompañado, compartiendo la experiencia con otros viajeros y contando con un equipo especializado durante todo el recorrido.

Las salidas ya se encuentran disponibles. Quienes quieran conocer las fechas, itinerarios y opciones disponibles pueden consultar en su agencia de viajes de confianza, donde podrán recibir asesoramiento y reservar su próxima experiencia.

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