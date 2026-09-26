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El aeropuerto de Rosario crece y los vuelos internacionales son los grandes protagonistas

Fisherton movilizó 452.459 pasajeros entre enero y agosto, un 18% más que en el 2025. El salto se impulso por las conexiones internacionales, que crecieron 43%

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

26 de septiembre 2026 · 07:00hs
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Panamá y Brasil lideran el movimiento turístico

Panamá y Brasil lideran el movimiento turístico, impulsando el perfil internacional de Fisherton.

El Aeropuerto de Rosario atraviesa 2026 con una dinámica diferente a la de años anteriores. La terminal de Fisherton no solo aumentó la cantidad de pasajeros, sino que modificó la composición de su movimiento: cada vez tiene más peso el tráfico internacional, mientras las conexiones dentro del país pierden participación.

Entre enero y agosto pasaron por el Aeropuerto Internacional Rosario 452.459 pasajeros, un 18 % más que durante los primeros ocho meses de 2025. Solo en agosto se contabilizaron 57.508 viajeros, un 12 % más que en el mismo mes del año pasado.

La evolución de los vuelos también fue positiva. En los primeros ocho meses se registraron 4.170 operaciones comerciales, entre aterrizajes y despegues, un 16 % más que en 2025. El incremento de pasajeros fue incluso superior al de los vuelos, en parte por el uso de aeronaves de mayor capacidad y mejores niveles de ocupación.

El exterior gana cada vez más espacio

La principal explicación del crecimiento está en los vuelos internacionales. Entre enero y agosto, las conexiones con otros países movilizaron 285.787 pasajeros, un 43 % más que durante el mismo período de 2025.

Ese movimiento representa el 63 % del total de pasajeros de Fisherton. Casi dos de cada tres viajeros que pasan por la terminal rosarina lo hacen en vuelos internacionales.

El cabotaje muestra una evolución opuesta. Las rutas nacionales transportaron 166.672 pasajeros durante los primeros ocho meses del año, un 9 % menos que en 2025.

La diferencia también modifica la posición de Rosario dentro del sistema aeroportuario argentino. Si se considera el movimiento total, Fisherton ocupa el 12° lugar entre los 57 aeropuertos del país. Cuando se contabilizan exclusivamente los vuelos internacionales, sube hasta el quinto puesto. En el mercado doméstico se ubica en la posición 19°.

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Panamá y Brasil, las conexiones más fuertes

Dentro del crecimiento internacional hay destinos que concentran buena parte del movimiento. Panamá encabeza el listado: entre enero y agosto la ruta movilizó 116.038 pasajeros, un 25 % más que en el mismo período de 2025.

Brasil también tiene un peso importante. Río de Janeiro registró 60.671 pasajeros y San Pablo, 46.856. En conjunto, las conexiones con distintas ciudades brasileñas trasladaron alrededor de 126.000 viajeros entre enero y julio, con una ocupación promedio del 79 %.

La presencia de Brasil resulta especialmente significativa para quienes buscan conexiones directas con destinos turísticos del país vecino. Dentro de ese mercado, Gol concentró aproximadamente la mitad de los pasajeros transportados.

Aeroparque sigue al frente del cabotaje

En los vuelos nacionales, Aeroparque continúa siendo el principal destino desde Rosario. Entre enero y agosto movilizó 101.412 pasajeros, aunque esa cifra fue un 5 % inferior a la del mismo período de 2025.

Bariloche registró un crecimiento del 18 % y la conexión con Ezeiza aumentó un 77 %. Estos avances, sin embargo, no alcanzaron para revertir la caída general del cabotaje.

El crecimiento acumulado permitió que Fisherton ganara posiciones en el ranking nacional. Los 452.459 pasajeros registrados hasta agosto representan alrededor del 1,4 % del movimiento aéreo argentino y ubican a Rosario en el puesto 12°, dos lugares por encima de su posición de 2025.

El dato más significativo está en la composición del movimiento: mientras el cabotaje atraviesa un retroceso, el Aeropuerto de Rosario consolida su perfil internacional y suma cada vez más pasajeros que eligen Fisherton como punto de partida hacia otros países.

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