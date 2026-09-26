La Capital | Turismo | Cancún

Cancún, una experiencia que va más allá de la playa

Del Caribe a la Laguna Nichupté, de los vestigios mayas a la cocina yucateca: un recorrido por los paisajes y experiencias que aparecen cuando se mira más allá

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

26 de septiembre 2026 · 07:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Más allá de sus playas caribeñas

Más allá de sus playas caribeñas, el destino ofrece naturaleza, cultura, gastronomía y vida nocturna.

Hay destinos que se reconocen incluso antes de haberlos visitado. Cancún es uno de ellos. El contraste entre el azul intenso del Caribe y las extensas playas de arena clara construyó una imagen que dio la vuelta al mundo. Pero basta mirar más allá de esa postal para descubrir un destino donde conviven naturaleza, cultura, gastronomía, aventura y una vida nocturna que continúa cuando cae el sol.

La particular geografía ayuda a entender esa diversidad. La zona hotelera se extiende sobre una estrecha franja de tierra rodeada por dos paisajes diferentes: de un lado, el mar Caribe; del otro, la Laguna Nichupté, un sistema de lagunas, canales y manglares que introduce una dimensión más verde y silenciosa.

Esa convivencia permite que un mismo día empiece frente al mar y continúe navegando entre manglares. En Nichupté se pueden hacer paseos en lancha, kayak y otras actividades acuáticas, mientras el paisaje revela un ecosistema donde conviven aves, peces y reptiles. Del movimiento de las playas y las avenidas se pasa a un territorio de agua, raíces y vegetación.

Una costa con distintos ritmos

Aunque desde lejos parezca un único litoral, las playas de Cancún ofrecen experiencias diferentes. Playa Delfines se destaca por sus amplias vistas al Caribe y su entorno abierto. Playa Tortugas tiene un ambiente más animado y aguas generalmente tranquilas, mientras que Playa Langosta suele atraer a quienes buscan un sector de oleaje moderado.

El mar también invita a dejar la costa atrás. Snorkel, buceo, navegación y paseos en catamarán permiten descubrir otra dimensión del Caribe mexicano. Frente a Cancún aparece Isla Mujeres, accesible en una excursión de pocas horas o de jornada completa, con playas, pequeños comercios y un ritmo diferente al de la ciudad.

004-001-aerial-view-cancun-hotel-zone-mexico.jpg

El contraste de Cancún

Para completar la mirada, vale la pena salir de la zona hotelera. El centro ofrece una escena más cotidiana, con mercados, restaurantes y espacios donde aparece otra cara de la ciudad. Una visita al Mercado 28 o al Parque de las Palapas puede funcionar como contrapunto a la experiencia frente al mar: menos postal, más vida local.

Ese contraste ayuda a entender un destino ligado al turismo, pero ubicado dentro de un territorio con una historia mucho más antigua.

Cuando el Caribe tiene otra historia

La postal tropical no cuenta toda la historia de este territorio. Incluso dentro de la zona hotelera aparecen vestigios arqueológicos, como El Rey, un antiguo asentamiento maya que recuerda que estas tierras ya tenían siglos de historia antes de la expansión turística.

El Museo Maya de Cancún permite profundizar ese vínculo a través de piezas arqueológicas y una aproximación al legado de esta civilización. Quienes dispongan de más tiempo pueden tomar Cancún como base para visitar grandes sitios arqueológicos de la península de Yucatán.

La herencia maya también se descubre en la mesa. A los pescados y mariscos propios de un destino costero se suman preparaciones de tradición yucateca, ingredientes regionales y sabores mexicanos. Probarlos es otra forma de leer el territorio y acercarse a una cultura más amplia que la postal turística.

Una pausa que también forma parte del viaje

En Cancún no todo necesita estar programado. Después de una excursión, una mañana de playa o una jornada de recorridos, dejar algunas horas libres también puede ser parte del viaje. Una caminata frente al mar, una tarde navegando por la laguna o simplemente contemplar el Caribe desde la arena permiten descubrir otra escala del destino.

Cuando cae el sol, la ciudad vuelve a cambiar. Restaurantes, bares, espectáculos, centros comerciales y espacios de entretenimiento mantienen activa la zona hotelera hasta entrada la noche. Esa combinación entre descanso y movimiento permite que cada viajero arme su propia versión de Cancún.

Hay un momento, sin embargo, en el que la experiencia parece resumirse sola: después de un día de playa, cuando el calor empieza a ceder y el cielo cambia de color, sentarse frente al mar sin apuro. No hace falta una excursión ni una atracción especial. El Caribe está ahí, el ruido baja y por unos minutos todo lo demás queda en segundo plano. Quizás ese sea uno de los pequeños lujos de este destino: poder elegir entre hacer mucho y no hacer nada.

Un destino que se puede vivir de muchas maneras

Esa posibilidad de combinar ritmos ayuda a explicar la vigencia de Cancún como uno de los grandes destinos del Caribe. Su imagen más famosa sigue intacta (el mar turquesa, la arena clara y el sol mexicano), pero alrededor de ella hay mucho más para explorar.

Se puede llegar buscando descanso y terminar descubriendo manglares. Elegir unas vacaciones de playa y regresar con una aproximación a la cultura maya. Salir a navegar, probar nuevos sabores, recorrer Isla Mujeres o simplemente disfrutar de unos días sin reloj. Cancún funciona como un punto de partida para experiencias diferentes.

005-001-sens_canc_n_2.jpg

Noticias relacionadas
Bross Travel brinda acompañamiento al cliente en cada etapa del viaje, desde la consulta hasta el regreso.

En cada detalle: el desafío de construir confianza desde el primer contacto

Panamá y Brasil lideran el movimiento turístico, impulsando el perfil internacional de Fisherton.

El aeropuerto de Rosario crece y los vuelos internacionales son los grandes protagonistas

traslasierra en primavera, entre sierras, sabores y tiempo para compartir

Traslasierra en primavera, entre sierras, sabores y tiempo para compartir

vietnam, camboya y tailandia: tres mundos en un solo recorrido

Vietnam, Camboya y Tailandia: tres mundos en un solo recorrido

Ver comentarios

Las más leídas

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Un ex-Newells fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Un ex-Newell's fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Se convalidó una de las sentencias ambientales más importantes de la Argentina, un antecedente que influirá en conflictos similares de todo el país

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones
Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario
La Ciudad

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes
Ovación

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile
La Ciudad

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto
Economía

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Ovación
Un ex-Newells fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título
Ovación

Un ex-Newell's fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Un ex-Newells fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Un ex-Newell's fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Central busca el brillo de otra estrella ante Estudiantes en la Supercopa Internacional

Central busca el brillo de otra estrella ante Estudiantes en la Supercopa Internacional

Policiales
Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

La Ciudad
Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile
La Ciudad

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

El furor por Capi en los Juegos Suramericanos pone bajo la lupa la venta ilegal de carpinchos

El furor por Capi en los Juegos Suramericanos pone bajo la lupa la venta ilegal de carpinchos

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario
Policiales

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes