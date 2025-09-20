La Capital | Turismo | México

México supera a Brasil y Dominicana como el país con las mejores playas de la región

Un informe internacional eligió al México, que reúne costas paradisíacas, patrimonio cultural y gastronomía reconocida, ubicándolo en lo más alto.

20 de septiembre 2025 · 08:27hs
Xpu-Ha es una playa en la Riviera Maya

Xpu-Ha es una playa en la Riviera Maya, México, conocida por sus aguas cristalinas y ambiente relajado,

Las playas de América Latina se cuentan entre las más atractivas del mundo. En la región abundan los destinos soñados, desde República Dominicana hasta Brasil, Costa Rica o Cuba. Sin embargo, un país logró posicionarse como líder indiscutido según el ranking internacional The World's 50 Best Beaches.

Se trata de México, reconocido por sus costas en la Riviera Maya, Cancún, Baja California y Acapulco, entre otros destinos turísticos.

¿Por qué México se quedó con el primer puesto?

El informe elaborado por más de 1.000 expertos del sector turístico ubicó a México como el país con las mejores playas de la región. Su amplia diversidad natural, al tener costas sobre el mar Caribe y el océano Pacífico, le permite ofrecer desde aguas tranquilas hasta sitios ideales para deportes acuáticos.

El país cuenta con una infraestructura turística sólida y variada, que se complementa con la riqueza de sus paisajes. Para la elección, se evaluaron factores como la belleza del entorno, la accesibilidad y la tranquilidad de las aguas.

Las joyas costeras mexicanas

El estudio también destaca algunas de las playas más emblemáticas del país, ubicadas principalmente en Quintana Roo, Baja California Sur y Jalisco.

Playa Balandra. En Baja California Sur, es considerada una de las más hermosas de México y del mundo. Rodeada de dunas, manglares y formaciones rocosas, se preserva mediante estrictas regulaciones: desde 2022 solo se permite el ingreso de 280 personas por día, distribuidas en dos turnos. Sus aguas calmas forman una especie de pileta natural, ideal para amantes de la naturaleza.

008-001-Playa Balandra
Playa Balandra es una playa y área natural protegida, famosa por su hongo rocoso y el color de sus aguas.

Playa Balandra es una playa y área natural protegida, famosa por su hongo rocoso y el color de sus aguas.

Xpuha Beach. Situada en la Riviera Maya, es conocida por sus aguas turquesas, arena blanca y una reserva ecológica con gran diversidad de especies. A diferencia de destinos cercanos como Playa del Carmen o Tulum, Xpuha conserva un perfil más tranquilo. Su nombre significa “estero de dos aguas” en lengua maya.

Tulum. Además de su famosa Playa Paraíso, se distingue por los cenotes y ruinas mayas construidas a orillas del mar. La combinación de playas cálidas, aguas cristalinas y patrimonio arqueológico convierten a este destino en uno de los más singulares del país. Dentro de su territorio también se encuentra la Reserva de la Biósfera Sian Ka'an, hogar de arrecifes, cenotes, manglares y selva tropical.

Playa Escondida. Localizada en las Islas Marietas, Jalisco, Playa Escondida, también conocida como la playa del amor, es una cueva natural con una abertura en el techo por donde entra la luz solar, formando un paisaje único. Su acceso está regulado: solo puede visitarse en tours autorizados y se llega nadando desde una embarcación. Se cree que su formación está relacionada con actividad volcánica y ensayos militares del pasado.

Un destino completo. Más allá de sus playas, México se consolida como un país completo: su gastronomía distinguida a nivel mundial, un clima excepcional que invita a viajar en cualquier época del año y un patrimonio cultural único lo posicionan como referente en la región. Con más de 30 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ocupa el primer lugar en América y el sexto a nivel global, un logro que refleja la riqueza y diversidad que ofrece a cada visitante.

