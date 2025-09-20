FIT 2025: el turismo mundial vuelve a reunirse en Buenos Aires

LA CIUDAD
Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
Ovación
Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Economía
Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
LA CIUDAD
Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
La Ciudad
Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
Información General
Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Policiales
Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales
Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
LA CIUDAD
Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
La región
El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La Región
Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Ciudad
La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual
Economía
En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados
La Ciudad
La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
Economía
Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología
La Ciudad
Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas
Policiales
Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo
Politica
Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Política
El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos