FIT 2025: el turismo mundial vuelve a reunirse en Buenos Aires FIT 2025 se realizará del 27 al 30 de septiembre en La Rural, con 1.700 expositores, la participación de todas las provincias y más de 50 países. 20 de septiembre 2025 · 08:28hs

La feria FIT se consolida como el gran encuentro regional del sector, con tecnología, gastronomía, espectáculos y debates sobre el futuro del turismo.

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), una de las tres más importantes del mundo, celebrará su 29ª edición del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Buenos Aires. Con nuevas propuestas, tecnología de vanguardia y una agenda cargada de actividades, FIT 2025 se prepara para sorprender a visitantes y profesionales del sector.

Durante cuatro días, el evento reunirá a todas las provincias argentinas, más de 50 países y 1.700 expositores, ofreciendo una mirada amplia y diversa sobre lo mejor del turismo nacional e internacional.

El inicio coincidirá con el Día Mundial del Turismo, que será celebrado en el marco de la feria con un acto especial. Además, FIT contará con la visita destacada de Shaikha Al Nowais, Secretaria General electa de ONU Turismo, reafirmando su relevancia global.

“Su presencia jerarquiza esta edición y confirma a FIT como el gran punto de encuentro del turismo mundial en la región”, destacó Andrés Deyá, presidente de FIT y de FAEVYT, entidad organizadora del evento.

Este año, FIT presentará espacios renovados como: FIT Outdoor , dedicado al turismo de naturaleza y aventura

, dedicado al turismo de naturaleza y aventura FIT Food , con chefs reconocidos y productores regionales

, con chefs reconocidos y productores regionales FIT Tech, centrado en tecnología, Inteligencia Artificial y soluciones digitales En esa línea, también habrá espectáculos, actividades culturales y espacios de networking, como el Encuentro Internacional FEMTUR, el desfile Fashion & Travel, el Campeonato Pizzaioli, el ciclo artístico FIT Fiestas & Show, y los congresos FIASEET XLI y Travel Forum Latam, con debates sobre IA, sostenibilidad y destinos inteligentes.