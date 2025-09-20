La Capital | Turismo | FIT

FIT 2025: el turismo mundial vuelve a reunirse en Buenos Aires

FIT 2025 se realizará del 27 al 30 de septiembre en La Rural, con 1.700 expositores, la participación de todas las provincias y más de 50 países.

20 de septiembre 2025 · 08:28hs
La feria FIT se consolida como el gran encuentro regional del sector

La feria FIT se consolida como el gran encuentro regional del sector, con tecnología, gastronomía, espectáculos y debates sobre el futuro del turismo.

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), una de las tres más importantes del mundo, celebrará su 29ª edición del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Buenos Aires. Con nuevas propuestas, tecnología de vanguardia y una agenda cargada de actividades, FIT 2025 se prepara para sorprender a visitantes y profesionales del sector.

Durante cuatro días, el evento reunirá a todas las provincias argentinas, más de 50 países y 1.700 expositores, ofreciendo una mirada amplia y diversa sobre lo mejor del turismo nacional e internacional.

El inicio coincidirá con el Día Mundial del Turismo, que será celebrado en el marco de la feria con un acto especial. Además, FIT contará con la visita destacada de Shaikha Al Nowais, Secretaria General electa de ONU Turismo, reafirmando su relevancia global.

“Su presencia jerarquiza esta edición y confirma a FIT como el gran punto de encuentro del turismo mundial en la región”, destacó Andrés Deyá, presidente de FIT y de FAEVYT, entidad organizadora del evento.

Este año, FIT presentará espacios renovados como:

  • FIT Outdoor, dedicado al turismo de naturaleza y aventura
  • FIT Food, con chefs reconocidos y productores regionales
  • FIT Tech, centrado en tecnología, Inteligencia Artificial y soluciones digitales

En esa línea, también habrá espectáculos, actividades culturales y espacios de networking, como el Encuentro Internacional FEMTUR, el desfile Fashion & Travel, el Campeonato Pizzaioli, el ciclo artístico FIT Fiestas & Show, y los congresos FIASEET XLI y Travel Forum Latam, con debates sobre IA, sostenibilidad y destinos inteligentes.

Noticias relacionadas
El programa turístico en el delta está orientado en egresados primarios con servicios premium.

Tigre Joven: una nueva forma de vivir el viaje de egresados, cerca y con aventura

Qué elementos se pueden llevar y cuáles no en las valijas de mano

Valijas de mano: qué se puede llevar en un avión y qué dejar en casa

El Aconcagua es un destino clave para montañistas de todo el mundo y eso la vuelve un lugar único para visitar.

Las siete maravillas naturales de Argentina: historia, paisajes y experiencias únicas

Mar del Plata sigue traccionando miles de turistas que eligen pasar el verano entre sus playas y propuestas.

Mar del Plata 2026: cuánto costará ir de vacaciones a la ciudad balnearia más elegida

Ver comentarios

Las más leídas

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Lo último

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Coovaeco Turismo: más que viajes, conexiones que transforman

Coovaeco Turismo: más que viajes, conexiones que transforman

FIT 2025: el turismo mundial vuelve a reunirse en Buenos Aires

FIT 2025: el turismo mundial vuelve a reunirse en Buenos Aires

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El gobierno de Santa Fe tomó nuevas medidas a dos años de la muerte de Filomena Cinalli, asesinada dentro de su casa del barrio Bella Vista

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana
La Ciudad

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show
Zoom

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Política

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Ovación
Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Central lleva 21 años sin perder de local con Talleres pero con muy pocos partidos

Central lleva 21 años sin perder de local con Talleres pero con muy pocos partidos

Hugo Balassone: Newells tiene poco peso en la AFA y Belloso sería candidato a suceder a Tapia

Hugo Balassone: "Newell's tiene poco peso en la AFA y Belloso sería candidato a suceder a Tapia"

Policiales
Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

La Ciudad
Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana
La Ciudad

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Por Patricia Martino

Economía

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo
Policiales

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos
Política

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos