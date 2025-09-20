Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El gobierno de Santa Fe tomó nuevas medidas a dos años de la muerte de Filomena Cinalli, asesinada dentro de su casa del barrio Bella Vista

La investigación sobre el crimen de una anciana golpeada en su casa volvió a cobrar relevancia esta semana por una resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Las autoridades fijaron una recompensa de 10 millones de pesos para esclarecer el homicidio cometido hace poco más de dos años.

El asesinato de Filomena Cinalli fue un episodio conmocionante en una vivienda del barrio Bella Vista. La propietaria de 88 años recibió una golpiza y pasó cuatro días internada en estado crítico. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó de inmediato que la víctima había sufrido un robo violento, pero no pudo dar con quien ingresó al domicilio.

Mientras se realizan los trámites para duplicar el monto mínimo de las recompensas por homicidios sin resolver , el gobierno provincial confirmó este miércoles una medida específica sobre la causa vinculada a la muerte de la mujer de 88 años. Actualmente, el expediente está en manos del fiscal Lisandro Artacho , integrante del equipo en Violencias Altamente Lesivas.

De acuerdo a la resolución 2.747 del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Estado pagará 10 millones de pesos a cambio de datos útiles para determinar quién mató a Cinalli . Los investigadores no sólo apuntan a conseguir información sobre autores materiales, sino también en lo que respecta a posibles cómplices, encubridores o instigadores.

Para iniciar el trámite de la compensación es necesario llamar al 911 o enviar un correo electrónico a la dirección [email protected]. Otra opción es ir a cualquiera de las siguientes sedes del MPA:

Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario

Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe

Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto

Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista

Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

El pago no requiere que las personas denunciadas reciban una condena por parte de la Justicia. La recompensa se entrega en base a un informe del MPA y la Dirección Provincial de Protección de Testigos para confirmar la utilidad del testimonio. La identidad de quienes prestan asistencia se mantiene bajo reserva a lo largo de todo el proceso y el dinero puede repartirse entre dos o más personas de acuerdo a la relevancia de la información que aportan.

¿Qué se sabe del crimen de Filomena Cinalli?

La víctima del homicidio fue atacada el sábado 17 de junio de 2023 en una casa ubicada sobre La Paz al 3700. Esa tarde, al menos un hombre no identificado rompió la reja de una ventana para ingresar y le pegó a la dueña. Los vecinos escucharon los gritos y la encontraron ensangrentada cuando fueron a ver qué había ocurrido.

Cinalli fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con un diagnóstico gravísimo. Fuentes oficiales confirmaron que había sufrido traumatismos múltiples por agresiones con un objeto contundente, una fractura en el cráneeo y neumotórax bilateral.

Los médicos constataron que la anciana no tenía heridas de arma blanca. En primera instancia quedó internada con asistencia respiratoria mecánica y las autoridades empezaron a rastrear a sus familiares, ya que vivía sola.

Cuatro días después, el MPA confirmó el fallecimiento de la mujer de 88 años por la agresión en Bella Vista. La Fiscalía constató daños en el domicilio, pero no pudo encontrar evidencia suficiente para dar con los autores del crimen.