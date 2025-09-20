La Capital | Turismo | Coovaeco Turismo

Coovaeco Turismo: más que viajes, conexiones que transforman

Con más de 80 años de trayectoria, Coovaeco Turismo, la agencia del Grupo Cooperativo, sigue creciendo con una propuesta que transmite cercanía.

20 de septiembre 2025 · 08:28hs
Coovaeco Turismo ofrece soluciones en servicios de viajes vacacionales

Coovaeco Turismo ofrece soluciones en servicios de viajes vacacionales, desde individuales hasta grupales.

Con raíces profundas en el cooperativismo argentino, Coovaeco Turismo lleva más de ocho décadas conectando personas, destinos y experiencias. Fundada en 1944, nació con el objetivo de brindar servicios turísticos a los colaboradores del Grupo Cooperativo que integra junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas, La Segunda y Avalian. Desde entonces, se ha consolidado como una agencia de viajes con presencia nacional, que fusiona tradición y profesionalismo con un enfoque humano y personalizado.

¿Cuántos años tiene la empresa?

Coovaeco Turismo fue fundada el 30 de enero de 1944. Ya llevamos 81 años acompañando a nuestros clientes en sus viajes.

¿Cómo comenzaron?

Surgimos como parte del grupo cooperativo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas, La Segunda Cooperativa de Seguros Generales Ltda. y Avalian. Nuestra misión inicial fue cubrir una necesidad concreta: ofrecer servicios turísticos a los colaboradores del grupo. Con el tiempo, esa propuesta fue creciendo y extendiéndose a través de una red de cooperativas y agentes de seguros en más de mil localidades del país.

¿Dónde están ubicados?

Nuestra sede central está en Rosario, donde trabajamos más de 50 personas. Además, contamos con presencia en Córdoba, a través del complejo de cabañas en Santa Rosa de Calamuchita, y con oficinas de venta en distintos puntos del país gracias al entramado cooperativo que nos respalda.

¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nos especializamos en viajes técnicos y de capacitación agropecuaria, un segmento en el que somos referentes a nivel nacional. También ofrecemos soluciones integrales para viajes corporativos y la organización de congresos y eventos. Nuestro enfoque combina conocimiento técnico, atención personalizada y una fuerte vocación de servicio.

¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Desde el área de viajes vacacionales, trabajamos frecuentemente con Free Way, especialmente para destinos como Estados Unidos, Europa y el Caribe. También gestionamos hotelería, excursiones y traslados en diferentes partes del mundo, siempre con el respaldo y la calidad que nuestros clientes valoran.

¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Tenemos una cartera muy diversa de pasajeros, por lo que hay un equilibrio entre quienes eligen viajes vacacionales y quienes participan de viajes técnicos o de capacitación. Cada grupo tiene sus destinos preferidos, según sus intereses y necesidades.

¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso que está en auge entre sus clientes?

Están creciendo mucho los viajes de capacitación a empresas en China, así como la participación en eventos como el Farm Progress en Estados Unidos, orientado al sector agropecuario. Son experiencias muy valoradas por el perfil técnico de muchos de nuestros pasajeros.

Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Estamos fortaleciendo nuestros equipos de ventas y operación con el objetivo de profesionalizar aún más los procesos. Queremos que cada pasajero viva una experiencia completa: desde el primer contacto hasta su regreso, pasando por cada etapa del viaje.

Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Escuchar. Escuchar con atención lo que el cliente quiere y necesita. Solo así es posible diseñar una propuesta de viaje que realmente lo represente. La experiencia del agente es clave, pero siempre debe ponerse al servicio del deseo del pasajero.

¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos motiva ver a nuestros pasajeros volver satisfechos. Saber que encontraron en su viaje no solo lo que buscaban, sino también un servicio de calidad, nos impulsa a seguir mejorando. Queremos que cada experiencia los invite a volver a elegirnos.

