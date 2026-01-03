La Capital | Turismo | Mar del Plata

Mar del Plata copa el turismo joven: se consolida como nuevo polo nocturno y desplaza a Villa Gesell

Playa Grande se convirtió en el epicentro juvenil en la Costa Atlántica gracias al corredor nocturno y su variada oferta de boliches.

3 de enero 2026 · 08:50hs
Playa Grande atrae al turismo por su oferta de bares

Playa Grande atrae al turismo por su oferta de bares, terrazas y paradores con eventos electrónicos y after beach.

En los últimos veranos, Mar del Plata se consolidó como uno de los principales destinos para el turismo joven en la Costa Atlántica, gracias al corredor nocturno de Playa Grande y su variada oferta de boliches, bares, terrazas y paradores con eventos electrónicos y after beach. La ciudad ganó protagonismo en un segmento que históricamente tenía a Villa Gesell como epicentro juvenil, cuya afluencia comenzó a retraerse notablemente a partir de 2020.

El cambio de tendencia se hizo evidente tras el crimen de Fernando Báez Sosa en enero de 2020, ocurrido a la salida de un boliche en Gesell. Como respuesta, la ciudad implementó mayores controles, restricciones nocturnas y modificaciones en la dinámica recreativa. Estas medidas fueron valoradas por sectores residentes y coincidieron con una caída en la llegada de grupos juveniles a Villa Gesell, mientras Mar del Plata fortalecía su propuesta asociada al entretenimiento nocturno.

Playa Grande, el nuevo kilómetro cero

El corredor de Playa Grande concentra en pocas cuadras discotecas y clubes nocturnos de gran convocatoria, bares y terrazas con vista al mar, paradores con after beach y eventos electrónicos de temporada. La cercanía con zonas hoteleras y departamentos temporarios, sumada a operativos de seguridad, control de tránsito y traslados coordinados, convirtió al sector en un polo nocturno organizado y atractivo para los jóvenes.

008-001-mar-del-plata.jpg

Además de Playa Grande, el turismo juvenil se distribuye en distintas zonas de la ciudad: la zona Güemes, con cervecerías, bares y restaurantes; el centro y la costa, con oferta gastronómica y paseos nocturnos; y los paradores del sur, con movida diurna y propuestas musicales. La ciudad amplió su ecosistema recreativo incluyendo espectáculos teatrales, ciclos musicales, fiestas electrónicas y actividades al aire libre, combinando playa, ocio, cultura y gastronomía.

Un reordenamiento del mapa juvenil en la Costa Atlántica

Mientras Villa Gesell redefine su perfil hacia un turismo más familiar y tranquilo, Mar del Plata capitaliza una estrategia basada en oferta diversificada, infraestructura consolidada y circuitos organizados, con fuerte presencia de marcas y productoras. Este enfoque consolidó el corrimiento del flujo juvenil hacia Playa Grande, que se posiciona como el nuevo punto de referencia de la temporada de verano.

Playa Grande: epicentro de la noche marplatense

La Feliz se consolidó como uno de los principales destinos para el turismo joven argentino gracias al corredor nocturno de Playa Grande y su amplia oferta de boliches, bares, terrazas y paradores con eventos electrónicos y after beach.

Corredor nocturno con boliches, discotecas y clubes de gran convocatoria.

Bares y terrazas con vista al mar y propuestas premium.

Paradores con after beach y programación diaria.

Cercanía con hoteles y departamentos temporarios.

Operativos de seguridad y control de tránsito coordinados.

Dato clave: Playa Grande se transformó en el nuevo “kilómetro cero” de la movida juvenil.

mardel.jpg
Mar del Plata fue protagonista de la temporada de verano 2025 y la más elegida por los turistas.

Mar del Plata fue protagonista de la temporada de verano 2025 y la más elegida por los turistas.

Más puntos de interés para jóvenes

Zona Güemes: cervecerías, bares y restaurantes.

Centro y costa: gastronomía, paseos nocturnos y actividades culturales.

Paradores del sur: movida diurna y música en vivo.

La ciudad también amplió su ecosistema recreativo con espectáculos teatrales, ciclos musicales, fiestas electrónicas y actividades al aire libre, ofreciendo una experiencia integral que combina playa, ocio, cultura y gastronomía.

