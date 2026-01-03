La aviación argentina marcó un récord histórico en pasajeros transportados Noviembre marcó el mayor tráfico aéreo del país, con 4,4 millones de pasajeros y fuerte impulso de los vuelos internacionales y federales. 3 de enero 2026 · 08:50hs

Argentina marcó un récord en la cantidad de pasajeros transportados en vuelos durante el 2025.

En el mes de noviembre se dio un hito histórico en la aviación civil argentina. Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), casi 4,4 millones de pasajeros viajaron en Argentina durante ese mes, posicionándolo como el mes de mayor actividad en la historia de la aviación del país.

Un flujo de 4.392.597 pasajeros se trasladó por el país y al exterior durante el anteúltimo mes del año, lo que representa un hito absoluto dentro de la conectividad argentina, superando no solo los registros prepandemia 2020, sino estableciendo un récord absoluto del traslado aeronáutico en el país. El fenómeno se puede explicar por diversos motivos.

En primer lugar, se destaca un aumento del 4% respecto de 2023 en materia de pasajeros registrados, y un impactante 7% respecto de 2024. La cifra crece aún más en cuanto a los viajes internacionales, con 1.347.497 usuarios que visitaron el exterior del país, un salto del 14% interanual.

De nuevo, los registros internacionales vuelven a ser los que más crecieron, con un total de 8.922 vuelos fuera de la Nación, un 12% más respecto al año anterior. Las cifras totales de movimientos aéreos alcanzaron a 33.914, superando los registros de los dos años previos.

Sin contar un mes clave como diciembre, 45.913.230 pasajeros se movilizaron por el país, un récord absoluto que supera en un 12% el desempeño de los mismos once meses analizados en 2024. Uno de los factores centrales que explica este fenómeno es la creciente descentralización de la conectividad aérea. Durante noviembre, 157.785 personas volaron directamente al exterior desde aeropuertos del interior del país, sin pasar por Buenos Aires. Esa cifra representa un aumento del 21% respecto de 2024 y un impactante 54% en comparación con 2023.