Savarin Turismo: el valor de acompañar cada viaje de principio a fin

Con más de dos décadas de trayectoria, la agencia Savarin Turismo apuesta a un servicio personalizado y a la atención constante como eje de su propuesta.

3 de enero 2026 · 08:50hs
La agencia de viajes Savarin Turismo cunta con más de 22 años de trayectoria en el mercado argentino.

Con una historia que comenzó en 2003 y una vocación ligada al turismo desde mucho antes, Savarin Turismo se consolidó como una agencia enfocada en el trato cercano y el acompañamiento integral en cada viaje.

Desde su oficina en el microcentro de Buenos Aires trabaja con propuestas a medida y una atención minuciosa antes, durante y después de la partida. En un contexto atravesado por la tecnología, la agencia reafirma su identidad basada en el profesionalismo, el compromiso y la pasión por viajar.

¿Cuántos años tiene la empresa?

Abrimos la agencia el 24 de julio de 2003, por lo que ya llevamos más de 22 años de trabajo continuo en el rubro.

¿Dónde están ubicados?

Estamos en la peatonal Florida 250, local 10, en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nuestro diferencial es el servicio absolutamente personalizado. Trabajamos las 24 horas, los siete días de la semana. Cada viaje se arma a medida, ocupándonos de todos los detalles: desde un check-in hasta pedidos especiales. Ante cambios de vuelos, reprogramamos excursiones y siempre buscamos mejorar la experiencia del cliente.

¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Con Free Way trabajamos principalmente todo lo que es terrestre internacional: hoteles, traslados y circuitos internacionales seleccionados.

¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Actualmente, el Caribe es el destino más elegido.

¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Nuestros clientes suelen realizar viajes tradicionales. Muchos comienzan con destinos nacionales, luego eligen el Caribe y más adelante Europa, siempre con propuestas bien adaptadas a cada etapa.

Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Estamos avanzando en la modernización del espacio físico y en una mayor presencia en redes sociales, con más interacción y sorteos. Somos una agencia familiar y buscamos crecer sin perder el servicio personalizado.

Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Que se capacite constantemente y sea muy responsable al brindar información y vender un viaje. De cada uno de nosotros depende el crecimiento del turismo. Hace muchos años se decía que internet iba a terminar con las agencias, y sin embargo hoy hay más tecnología que nunca y seguimos trabajando. Las agencias con profesionales formados, que siguen estudiando, comparando servicios, verificando documentación y asesorando de manera honesta, obtienen excelentes resultados. No se trata solo de vender un viaje, sino de cumplir sueños, acompañar momentos importantes y ejercer la profesión con compromiso y honestidad.

¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

El turismo es un amor incondicional desde que empecé mi carrera como guía en 1993. Soy feliz organizando viajes y asesorando a los clientes. Es una gran satisfacción recibir mensajes de quienes vuelven contentos porque todo salió perfecto o porque, ante un inconveniente, encontraron una solución y una sonrisa esperándolos. A lo largo de estos años armamos un equipo sólido con operadores, hoteles y colegas muy profesionales. Incluso en momentos personales difíciles, el trabajo y el contacto con los viajes fueron un motor para seguir adelante. Para mí, el turismo dejó de ser solo un trabajo: es una parte muy linda de mi vida.

