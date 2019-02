Las mejores playas de Brasil

Bahía do Sancho.

La inmensa extensión de la costa brasileña, con más de 2.000 playas, hace casi imposible elegir sólo diez para conformar una lista selecta. Sin embargo, hay algunos destinos de playa que sobresalen por su belleza paisajística, su encanto mítico o su aura singular, y que hemos reunido en este ranking de playas imperdibles del país vecino.

1. Jericoacoara, Ceará

La playa de "Jeri", como se conoce popularmente a Jericoacoara, fascina desde el primer momento gracias al magnetismo indescriptible de su paisaje intacto. Localizada en un punto aislado de Ceará, de acceso no sencillo, Jericoacoara presenta la naturaleza tropical en su estado más puro. Aguas transparentes, arena blanca, frondosa vegetación y una vibrante energía juvenil hacen de esta pequeña aldea de pescadores uno de los destinos de playa más atrapantes de Brasil.

2. Bahía do Sancho, Fernando de Noronha

El archipiélago Fernando de Noronha, en Pernambuco, es conocido como uno de los sitios más paradisíacos de Brasil. Entre sus incontables bellezas, la Bahía do Sancho es elegida por numerosos turistas como la playa más bonita del lugar. Su paisaje lo amerita: una gran pared de roca con vegetación nativa da el marco a aguas llenas de corales, perfectas para el buceo. Parte del encanto de la Bahía do Sancho consiste en la aventura de su acceso, una larga caminata entre rocas y un descenso por escalones de hierro sobre el acantilado. El paraíso encontrado vale la travesía.

3. Copacabana, Rio de Janeiro

La playa más famosa de Rio de Janeiro (y la playa urbana más célebre del mundo) es un verdadero oasis oceánico enmarcado por la gran ciudad. Los majestuosos morros, la arena blanca y la costanera poblada de lujosos edificios ofrecen un panorama de ensueño. Paseando por Copacabana se vive lo más pintoresco de la cultura carioca, caracterizada por la alegría y la distensión. Deportes, bares, música, gente bonita y el ritmo animado de la ciudad emblemática de Brasil se combinan para hacer de esta mitológica playa un sitio de visita obligada.

4. Praia do Forte, Bahía

Conocida como "la Polinesia brasileña", Praia do Forte detenta uno de los paisajes más maravillosos del estado de Bahía. Poseedora de una exuberante reserva ecológica de mata atlántica en el Parque Sapiranga, esta antigua aldea de pescadores se ha convertido en un destino de playa favorito entre los turistas, conservando sus aires rústicos pero integrando una excelente oferta de hoteles y restaurantes. Aguas límpidas, cocoteros, grandes dunas y ríos son parte del relajante paisaje de esta playa bahiana, ideal para los amantes del ecoturismo.

5. Bahía de Castelhanos, Ilhabela

La playa más extensa de Ilhabela, en el estado de San Pablo, es un sitio que invita a la aventura y al contacto directo con la naturaleza. La Mata Atlántica rodea la magnífica costa de olas bravas, especiales para los surfistas intrépidos. El buceo y los paseos náuticos también integran el menú de actividades de la Bahía de Castelhanos, un paraíso tanto para quienes buscan adrenalina como para los que desean relax.

6. Canoa Quebrada, Ceará

Descubierta por los hippies en la década del setenta, Canoa Quebrada guarda esa mística relajada de pequeña villa de pescadores, en consonancia con su magnífico paisaje cinematográfico. Rocas milenarias, legados indígenas, dunas recorridas por divertidos buggies y olas inmejorables para el surf son algunos de los ingredientes de la magia de Canoa Quebrada. La vida nocturna juvenil, la amabilidad de los lugareños y una variedad de actividades deportivas completan la propuesta imperdible de esta playa cearaense.

7. Praia do Gunga, Maceió

Maceió, capital del estado de Alagoas, es una de las ciudades balnearias más hermosas del país. Entre sus bellísimas playas, Praia do Gunga, ubicada en la Barra Sao Miguel, cautiva a los turistas por la blancura de su franja de arena entre las aguas del Río Sao Miguel con el Océano Atlántico, que allí se unen. La inolvidable postal que nos regala Praia do Gunga se integra de piscinas naturales para bucear, frescos cocoteros y una excelente infraestructura de ocio.

8. Porto de Galinhas, Ipojuca

En el litoral sur de Pernambuco se encuentra una de las playas preferidas del turismo nacional e internacional: Porto de Galinhas. El paisaje de este pintoresco balneario de Ipojuca envuelve a sus visitantes con piscinas naturales de aguas transparentes, arrecifes de coral, peces de colores, bancos de arena y espesa vegetación rodeando la costa. Porto de Galhinas tiene opciones para todos los gustos, desde óptimas condiciones para deportes acuáticos hasta tranquilos resorts para un descanso en familia.

9. Guarda do Embaú, Santa Catarina

La privilegiada costa de Santa Catarina tiene en Guarda do Embaú su playa de mayor encanto. Vegetación agreste, olas bravas para el surf y una atmósfera desestructurada invitan a unas vacaciones de ensueño en un destino que aún se distingue por su serenidad pese a atrapar cada vez mayor número de veraneantes. La preciosa playa de Guarda está atravesada por el Rio da Madre, que es necesario atravesar para llegar al océano, lo cual conforma un paisaje único entre las playas del sur. Morros, dunas y rocas profieren inolvidables paseos ecológicos a los más aventureros.

10. Playa de Tibau do Sul, Pipa

Pipa es el destino más visitado de Rio Grande do Norte, y la hermosura de playas como Tibau do Sul (o "da Barra") nos muestran por qué. Situada a siete kilómetros de la ciudad de Pipa, Tibau do Sul (que también es el nombre del municipio donde se ubica el balneario) ofrece playas hacia el mar y hacia la Laguna de Guaraíras, animadas por encantadoras barracas donde disfrutar una cerveza fría o un plato tradicional. La naturaleza y el descanso se combinan en la medida perfecta en este entorno único de acantilados, dunas y actividades acuáticas para toda la familia.