Suipacha, el pueblo quesero bonaerense que queda a menos de 300 km de Rosario

La Ruta del Queso reúne tambos, salas de producción y degustaciones en un circuito rural que se puede hacer en uno o dos días desde Rosario

Cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Queso, una excusa perfecta para descubrir destinos donde este producto es protagonista. En la provincia de Buenos Aires, el nombre que aparece casi de inmediato es Suipacha, un pueblo de poco más de 10 mil habitantes que se consolidó como uno de los polos queseros más importantes del país .

Ubicado a 129 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a unos 270/280 kilómetros de Rosario, según el acceso elegido, este destino rural ofrece una propuesta que combina producción, turismo y gastronomía: la Ruta del Queso .

Se trata de un circuito que reúne a productores locales y abre las tranqueras al visitante para mostrar, paso a paso, cómo se elaboran distintas variedades. La experiencia incluye recorridos por tambos, salas de producción y degustaciones que permiten apreciar la calidad y diversidad de los quesos regionales.

Creada en 2008, la Ruta del Queso es un paseo pensado para realizar en una o dos jornadas. No tiene un orden fijo, lo que permite organizar el itinerario a medida, ya sea en auto particular o con visitas guiadas.

A lo largo del trayecto, que se extiende sobre la Ruta Nacional 5, entre los kilómetros 114 y 130, se pueden conocer establecimientos que trabajan con leche vacuna, caprina, ovina e incluso de búfalo, dando lugar a una amplia variedad de productos.

Entre las paradas destacadas aparecen Fermier, Cabaña Piedras Blancas, Quesos de Suipacha y Il Mirtilo. Cada uno aporta su impronta: desde recorridos técnicos y tambos caprinos hasta propuestas que suman producción frutal y cosechas estacionales.

En Fermier, por ejemplo, se puede visitar la planta y conocer en detalle el proceso productivo, con una degustación final que incluye algunas especialidades poco habituales en el país. Piedras Blancas, en tanto, ofrece una experiencia que combina contenido técnico con un recorrido por su tambo caprino y vistas al área de elaboración.

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Más que quesos

El circuito no se limita solo a la producción láctea. En espacios como Il Mirtilo, la experiencia se amplía con visitas a cultivos de frutos finos, degustaciones y actividades vinculadas al calendario productivo.

Esta diversidad convierte a la Ruta del Queso en una escapada ideal para quienes buscan combinar aire libre, gastronomía y contacto directo con el mundo rural, en un formato accesible y cercano.

Ideal para una pausa gourmet, la Ruta del Queso combina tradición y cercanía en clave bonaerense.

Cómo llegar desde Rosario

Desde Rosario, el recorrido más habitual es tomar la autopista hacia Buenos Aires y luego conectar con la Ruta Nacional 5. El viaje demanda entre 3 y 4 horas, dependiendo del tránsito y la ruta elegida.

Otra opción es tomar por la autopista a Buenos Aires hasta Baradero y ahí tomar la RP41 hasta Mercedes, desde donde hay que transitar unos casi 30 kilómetros por la RN5 hasta Suipacha.

Claves para organizar la visita

• El circuito puede hacerse en un día, aunque lo ideal es dividirlo en dos • La mayoría de los establecimientos requiere reserva previa • Las visitas se concentran en fines de semana y feriados • Incluyen recorridos productivos y degustaciones • Se pueden comprar productos regionales en origen.