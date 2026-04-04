Dos playas de Aruba, en la cima del Caribe y el ranking global de Tripadvisor

Eagle Beach y Palm Beach fueron distinguidas en los premios Travellers' Choice Best of the Best 2026, entre las playas más valoradas del mundo por millones de viajeros

Las playas de Aruba vuelven a posicionarse entre las más destacadas del planeta. La isla fue reconocida en los premios Travellers' Choice® Best of the Best 2026 de Tripadvisor, un galardón que distingue a los destinos mejor valorados por los propios viajeros.

En esta edición, Eagle Beach alcanzó el primer puesto en el Caribe y el cuarto lugar a nivel mundial, mientras que Palm Beach —que no había ingresado en el ranking en 2025— logró ubicarse en la sexta posición regional.

Se trata del máximo reconocimiento que otorga la plataforma , reservado para el 1% de los destinos mejor calificados en todo el mundo. A diferencia de otros premios, no interviene un jurado: los ganadores surgen de las opiniones y experiencias reales de quienes visitan cada lugar.

Las distinciones se basan en la calidad y cantidad de reseñas sobre alojamientos, restaurantes y actividades, publicadas durante un período de 12 meses —entre octubre de 2024 y septiembre de 2025—, lo que refuerza su valor como termómetro global del turismo.

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El reconocimiento de los viajeros, en sus propias palabras

"Nos sentimos honrados de estar incluidos entre los favoritos de los viajeros. Este reconocimiento refleja la experiencia memorable que viven quienes llegan a Aruba y el compromiso por mantener nuestras playas como referentes internacionales", señaló Jordan Schlipken, director de Turismo de Aruba.

Desde Tripadvisor también destacaron el alcance del reconocimiento. "Formar parte de los Best of the Best no es un logro menor: refleja la huella que dejan los destinos en los viajeros que comparten sus experiencias", afirmó Laurel Greatrix, directora de comunicaciones del grupo.

Aruba reafirma su lugar entre los destinos de playa más valorados

Con este nuevo reconocimiento, Aruba reafirma su lugar como uno de los destinos de playa más valorados del mundo, impulsado por una combinación de hospitalidad, turismo responsable y calidad de servicios que invita a volver.

Las cifras lo respaldan, pero es la experiencia la que termina de definirlo: en Aruba, el Caribe alcanza su mejor versión.

Qué son los premios Best of the Best

Otorgados por Tripadvisor, distinguen al 1% de los destinos, hoteles y experiencias mejor valorados del mundo. Se basan exclusivamente en reseñas reales de viajeros publicadas durante un año, lo que los convierte en uno de los rankings más confiables del sector turístico.