Del sueño pandémico a la realidad: cómo nació Incredible Vacations en el centro de Rosario

Con base en Rosario y cuatro años de historia, Incredible Vacations reúne profesionales con paso por mayoristas, hoteles y aerolíneas para acompañar a cada pasajero antes, durante y después del viaje

Con base en Rosario y un equipo que se conoce desde hace más de dos décadas, Incredible Vacations nació a partir de una idea compartida que finalmente tomó forma tras la pandemia.

La agencia reúne profesionales con recorrido en distintos eslabones de la industria turística , lo que les permite ofrecer una mirada integral en la planificación de cada viaje. Ese conocimiento, sumado al fuerte vínculo humano del equipo, se traduce en un acompañamiento cercano y comprometido . Más que vender paquetes, buscan asesorar con criterio y experiencia.

-¿Cómo comenzaron?

Nos conocemos desde hace muchos años: algunos por haber trabajado juntos y otros desde la época de estudio, hace más de 25 años. Siempre estuvo la idea de crear nuestra propia agencia de viajes y, después de la pandemia, cuando el turismo comenzó a reactivarse, encontramos el momento indicado para concretar ese proyecto que veníamos imaginando.

- ¿Dónde están ubicados?

Estamos en la zona centro de Rosario, provincia de Santa Fe.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Creemos que nuestro principal diferencial es la experiencia acumulada en distintos sectores del turismo, como mayoristas, hoteles y compañías aéreas. Esto nos permite entender en profundidad cómo funciona cada etapa del viaje. Además, el hecho de ser amigos desde hace tanto tiempo hace que trabajemos con un fuerte compromiso: cada situación que surge la asumimos como propia y siempre buscamos resolverla en equipo.

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El Caribe y Brasil, los destinos más elegidos por los clientes

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Principalmente, todo lo relacionado al Caribe y Brasil.

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Hoy las distintas opciones dentro del Caribe siguen siendo las más escogidas.

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Se destacan las playas del norte de República Dominicana, especialmente destinos como Miches y Samaná.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Para este año proyectamos ampliar nuestro equipo de trabajo y organizar varias salidas grupales, que es una modalidad que genera mucho interés.

Asesorar antes que vender: la filosofía que guía a la agencia

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes/alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Les recomendaríamos que intenten conocer los distintos eslabones de la industria para tener una visión integral del negocio. También es fundamental la capacitación constante, ya que el objetivo no es solo vender, sino poder asesorar con conocimiento.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos inspira la posibilidad de ayudar a las personas a cumplir sueños, acercarlas a nuevas culturas y acompañarlas en cada etapa del viaje. Eso nos hace sentir parte de cada experiencia.

-¿Algo que quieran agregar?

Más allá de los factores externos que suelen impactar en la industria, como conflictos internacionales, devaluaciones o cuestiones impositivas, la resiliencia del sector hace que esté en constante movimiento y reinvención. Como empresa, uno de nuestros principios es asesorar y no solo vender: a veces implica decir cosas que el cliente no espera, pero generar confianza en nuestro criterio y experiencia es clave para construir vínculos a largo plazo.