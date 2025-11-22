Islas Maldivas: donde el azul del mar no tiene final
Turismo

Islas Maldivas: donde el azul del mar no tiene final

La Capital | Turismo | islas maldivas

Un archipiélago que parece un sueño: más de mil islas perdidas en el Índico, lagunas cristalinas, arena blanca como la espuma y un ritmo que se mide en mareas.

22 de noviembre 2025 · 09:45hs

En el corazón del Océano Índico, las Islas Maldivas invitan a vivir la experiencia de un mundo suspendido entre el mar y el cielo. Playas perfectas, lagunas de aguas turquesas y una hospitalidad que conserva el espíritu isleño hacen de este rincón del planeta uno de los destinos más soñados del turismo internacional.

A simple vista, parece un espejismo. Una constelación de más de 1.100 islas coralinas que emergen del Índico como pinceladas de arena blanca. Sin embargo, detrás de su belleza irreal hay un territorio con identidad propia, un país que ha sabido combinar tradición y turismo sostenible.

Ignacio Fleming, gerente general de Turismo Carey, cuenta cómo cambiaron las tendencias de viaje a lo largo de los años.

Cómo cambiaron las tendencias, los destinos y la forma de viajar

Un paraíso de aguas turquesas y lujo sereno, donde Riu Atoll y Riu Palace Maldivas combinan naturaleza, confort pensadas para desconectar por completo.

Dormir sobre el mar: un sueño posible en Maldivas

Situadas al suroeste de Sri Lanka, Maldivas está formada por 26 atolones naturales, con unas 200 islas habitadas y más de un centenar dedicadas al turismo. Cada una funciona casi como un pequeño universo: un anillo de coral, una laguna turquesa y un puñado de villas o bungalows que se confunden con el paisaje. Allí, el ritmo lo marca el océano, y el lujo no solo está en los servicios, sino también en la calma absoluta.

004-001-maldivas04 (1)

El archipiélago es sinónimo de exclusividad, pero también de conciencia ambiental. En los últimos años, la sostenibilidad se convirtió en una prioridad: muchos resorts generan su propia energía, gestionan el agua y los residuos y participan en programas de protección de los arrecifes. Incluso las cadenas internacionales, como RIU, con presencia en la isla de Maafushi, adoptaron diseños integrados al entorno y prácticas responsables que preservan el ecosistema marino.

Más allá del descanso, Maldivas es un paraíso para el buceo y el snorkel. Las aguas cristalinas permiten explorar arrecifes repletos de peces multicolor, mantarrayas y tiburones nodriza. También hay excursiones en barco, travesías entre islas y experiencias culturales que revelan la calidez de su gente y la influencia árabe y africana que marcó su historia.

>> Leer más: Miches, el destino del Caribe que todavía guarda secretos

En Maldivas, cada amanecer parece nuevo y cada ola renueva la mirada. Es un lugar donde el tiempo se diluye, un destino donde la naturaleza dicta el ritmo y la serenidad se vuelve arte.

Datos útiles

Cómo llegar

La mejor forma y la más común de llegar es a través de Emirates y Turkish Airlines. Emirates hace escala en Dubái, mientras que la aerolínea turca lo hace en Estambul. Ambas conectan con Malé, la capital. Desde allí, se accede a los diferentes atolones mediante hidroavión, barco o vuelos domésticos, según la distancia.

004-002-maldivas04 (1)

Cuándo ir

El clima es cálido todo el año, con temperaturas promedio de 28 °C. La temporada más seca y soleada va de diciembre a abril, ideal para el buceo y la navegación; entre mayo y octubre, las lluvias son más frecuentes, pero los paisajes se vuelven más intensos y las tarifas más bajas.

Tips para viajeros

  • Explorar más allá del resort: visitar una isla local permite conocer el día a día maldivo y su cultura musulmana.

  • Probar la cocina local: el mas huni (ensalada de atún, coco y cebolla) es un clásico del desayuno isleño.

  • No olvidar el arrecife: llevar calzado de agua y equipo básico de snorkel mejora cualquier experiencia marina.

  • Apreciar el cielo nocturno: por su ubicación ecuatorial, las Islas Maldivas ofrecen cielos extremadamente limpios para observar las estrellas.

islas maldivas mar playas Buceo islas
Noticias relacionadas
La mezcla de historia, creatividad y vida callejera de Buenos Aires conquistó el primer lugar del ranking internacional.

Buenos Aires, elegida la ciudad turística más atractiva del mundo en 2025

El Azur Hotel & Spa afianza su compromiso sustentable.

El hotel boutique de Córdoba que es pionero en turismo sustentable con energía solar

El evento organizado por Free Way incluye charlas de networking y otras actividades de recreación.

El Master Free Way se afianza como una referencia clave para la industria turística

La aerolínea lanza promociones en los nuevos vuelos que conectarán las capitales Buenos Aires y Madrid.

Una nueva aerolínea sacude el mercado con la ruta Buenos Aires-Madrid

Ver comentarios

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

En una causa por asociación ilícita un joven contó como, con 14 años, comenzó a vender drogas para una banda que operaba en Rosario y localidades cercanas

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Lo más importante
La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Ovación
Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Central: del festejo del título al cueste lo que cueste el domingo en la cancha, con el once probable

Central: del festejo del título "al cueste lo que cueste" el domingo en la cancha, con el once probable

Asociación Rosarina de Fútbol: Mitre llegó a primera y Pérez sigue de festejo

Asociación Rosarina de Fútbol: Mitre llegó a primera y Pérez sigue de festejo

Newells: entre técnicos y mánagers, el ciclo Astore probó con 20 nombres y casi nada funcionó

Newell's: entre técnicos y mánagers, el ciclo Astore probó con 20 nombres y casi nada funcionó

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón
Ovación

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición
La Región

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones
La Ciudad

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes
Policiales

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa
Policiales

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi
POLICIALES

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi

Llega el Gran Día de McDonalds: la jornada solidaria para transformar realidades
Información General

Llega el "Gran Día" de McDonald's: la jornada solidaria para transformar realidades

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Policiales

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres