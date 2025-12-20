La Capital | Turismo | Entre Ríos

Entre Ríos lanzó la temporada verano 2026 con una campaña pionera en inteligencia artificial

El gobernador Rogelio Frigerio presentó en Buenos Aires la Temporada de Verano 2026 de Entre Ríos con una original campaña.

20 de diciembre 2025 · 09:25hs
Entre Ríos consolida su oferta turística ante el sector para impulsar a los viajeros a recorrer su territorio.

Entre Ríos consolida su oferta turística ante el sector para impulsar a los viajeros a recorrer su territorio.

El gobernador Rogelio Frigerio lanzó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires la Temporada de Verano 2026, con una campaña turística realizada íntegramente con inteligencia artificial y protagonizada por El Carpi, como influencer digital. “El éxito de Carpi está vinculado con que dice la verdad sobre lo que tenemos y de lo que somos capaces los entrerrianos”, dijo el mandatario.

Durante el encuentro se presentó la campaña “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, una iniciativa turística desarrollada de manera integral con herramientas de inteligencia artificial. Esta acción se llevó adelante en el marco del HakIAton, un evento impulsado por el Gobierno de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que otorgó becas para formar a comunicadores, diseñadores, especialistas en marketing y realizadores audiovisuales en tecnologías de IA.

La incorporación de El Carpi como influencer digital nace justamente de ese proceso: es la continuidad lógica de una política que impulsa la creatividad, la tecnología y la promoción turística con una mirada moderna. La campaña de verano puede seguirse a través de la red social @elcarpiok.

En ese marco, Frigerio dijo que “el turismo es un sector muy especial porque genera cuestiones que hacen a nuestra identidad. Tiene que ver con el arraigo de nuestra gente, con la cultura, con la gastronomía, con los eventos”.

Luego repasó algunas de las acciones que el gobierno provincial llevó adelante en materia turística. Mencionó la creación de microrregiones en el territorio provincial; la guía de oportunidades de inversión privada; el trabajo en conjunto con el Ente Mixto de Turismo; el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones, que incorpora al turismo como uno de los sectores más importantes; la promoción de ferias y exposiciones; la primera oficina móvil de turismo; el turismo de eventos; la homologación de alojamientos, y 84 avales a fiestas provinciales y populares, entre otros logros.

>> Leer más: Turismo de cercanía: las 5 mejores playas para visitar en Entre Ríos

“El éxito de Carpi está vinculado con algo muy importante: dice la verdad. Nosotros somos todo eso que Carpi dice que podemos ofrecer y es lo que nos hace sentir que estamos preparados para que Entre Ríos sea una de las principales plazas turísticas de la Argentina. Trabajamos para eso y estamos seguros que lo vamos a lograr”, concluyó.

Por su parte, el director de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo y Ambiente de Nación, Pablo Cagnoni, ponderó las campañas innovadoras de promoción turística y afirmó que, “aunque Entre Ríos es mucho más que turismo, para la Secretaría es sinónimo de turismo”.

Finalmente, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó que “El Carpi, lanzado en invierno, generó rápidamente empatía y atrajo la atención en ferias y eventos”, y sostuvo que la estrategia de conformar microrregiones “permite integrar y posicionar a localidades que, por sí solas, no podrían hacerlo”.

El lanzamiento

La presentación fue destinada a medios de comunicación, creadores de contenido, referentes del sector turístico y autoridades nacionales, provinciales y municipales. Acompañaron el presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y los secretarios General de la Gobernación y de Ambiente de Entre Ríos, Mauricio Colello y Rosa Hojman, respectivamente.

Noticias relacionadas
El verano en la costa argentina ofrece alojamientos que van de alternativas económicas a propuestas de lujo.

Verano 2026: cuánto cuesta alquilar una semana en enero en la Costa Atlántica

Montano Suites te invita a conocer El Calafate desde una perspectiva íntima y cuidada.

El Calafate: diseño, naturaleza y hospitalidad en el corazón de la Patagonia

Ubicado en Playa Bayahibe, el Dreams Dominicus La Romana combina el confort de un all inclusive de categoría superior con gastronomía internacional.

Mar turquesa, piscinas infinitas y momentos únicos en La Romana

Viajar con niños puede ser una experiencia entretenida aunque requiere paciencia y creatividad.

Viajar con niños: claves para un vuelo tranquilo

Ver comentarios

Las más leídas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Lo último

De San Lorenzo a la televisión nacional: la historia de la cantante que brilló enBienvenidos a Ganar

De San Lorenzo a la televisión nacional: la historia de la cantante que brilló en"Bienvenidos a Ganar"

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Novo Turismo abrió su sede en Argentina y se consolida como puerta al mundo

Novo Turismo abrió su sede en Argentina y se consolida como puerta al mundo

Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

El siniestro vial entre dos vehículos ocurrió esta mañana a la altura del kilómetro 282 de la autopista. En el lugar trabajaron dos móviles del Sies

Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario: ¿Cuál es la situación en Pami I?

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario: ¿Cuál es la situación en Pami I?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Ovación
Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Policiales
El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026
Policiales

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

La Ciudad
Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

Reforma laboral: postergar el debate fue acertado y lógico, dijo Carolina Losada
POLITICA

Reforma laboral: postergar el debate "fue acertado y lógico", dijo Carolina Losada

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La Ciudad

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua