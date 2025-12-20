La Capital | Turismo | Viajar

Viajar con niños: claves para un vuelo tranquilo

Con doce consejos prácticos, esta guía ayuda a las familias a viajar y mantener a los chicos entretenidos, disfrutando de un vuelo más relajado.

20 de diciembre 2025 · 09:24hs
Viajar con niños puede ser una experiencia entretenida aunque requiere paciencia y creatividad.

Viajar con niños puede ser una experiencia entretenida aunque requiere paciencia y creatividad.

Viajar con niños puede ser un desafío, pero con planificación y algunos trucos, el trayecto puede resultar mucho más tranquilo y disfrutable. Desde la elección del vuelo hasta mantener a los pequeños entretenidos a bordo, estos consejos ayudan a que toda la familia llegue relajada y lista para disfrutar del destino, sin estrés innecesario.

Elegir vuelos directos

Evitar escalas minimiza el estrés y facilita la comodidad del niño. Cuando no hay vuelos directos, conviene dejar tiempo suficiente entre conexiones para alimentación, cambios de pañal y desplazamientos, evitando apuros que generen incomodidad.

Volar a la hora del sueño

Los vuelos nocturnos o que coinciden con la siesta del niño suelen ser más tranquilos. Dormir durante gran parte del trayecto permite que el viaje se sienta más corto y descansado para toda la familia.

Reservar asientos estratégicos

Los asientos de pasillo facilitan el acceso al baño; los de ventanilla ofrecen más privacidad durante la alimentación. Para vuelos largos, conviene consultar por los moisés disponibles, que aseguran un lugar seguro y cómodo para que el bebé duerma.

Preparar el equipaje del niño

Llevar solo lo esencial, pero tenerlo a mano: pañales, toallitas, mudas y biberones. Compartimentos accesibles y bolsas plásticas para ropa sucia permiten encontrar rápidamente lo necesario, evitando prisas y estrés.

Cuidar la documentación

Pasaporte, certificado de nacimiento y permisos adicionales son imprescindibles, especialmente en viajes internacionales. Revisar normas de aerolínea sobre carricoches o sillitas evita sorpresas al embarcar.

Aliviar los cambios de presión

Durante despegues y aterrizajes, ofrecer chupete, biberón o pecho. Para niños mayores, sorber agua o masticar algo ayuda a prevenir molestias en oídos y sensación de presión.

Llevar entretenimiento

Juguetes pequeños, libros de tela o mordedores ayudan a mantener la atención. Alternarlos con canciones, cuentos o juegos de palabras permite que el niño se entretenga durante más tiempo.

Planificar la alimentación y tentempiés

Snacks familiares y fáciles de comer evitan malestar. Alimentos que el niño ya conoce generan tranquilidad y sirven como distracción en momentos de espera o turbulencias.

Aprovechar ventajas familiares en aeropuertos

Llegar con tiempo, hacer check-in con anticipación y usar embarque preferente facilita todo el proceso. Caminar un poco antes de embarcar ayuda a que el niño queme energía y llegue más relajado al avión.

Mantener la calma y ser flexible

Los niños son imprevisibles. Ajustar planes según necesidades de descanso o alimentación y hacer pausas cuando sea necesario repercute positivamente en su ánimo y en la experiencia de toda la familia.

Vestir al niño en capas

La temperatura en cabina puede variar. Varias capas permiten adaptarse fácilmente y los tejidos suaves y transpirables, como el algodón, aseguran comodidad durante todo el vuelo.

Solicitar ayuda cuando sea necesario

La tripulación puede asistir con biberones, servilletas o acomodación, haciendo el viaje más llevadero para todos y evitando tensiones innecesarias.

Noticias relacionadas
Entre Ríos consolida su oferta turística ante el sector para impulsar a los viajeros a recorrer su territorio.

Entre Ríos lanzó la temporada verano 2026 con una campaña pionera en inteligencia artificial

Rosario fue distinguida como el principal destino del turismo de reuniones en la primera edición de los Santa Fe MICE Awards.

Rosario fue reconocida como el destino del año en turismo de reuniones

El verano en la costa argentina ofrece alojamientos que van de alternativas económicas a propuestas de lujo.

Verano 2026: cuánto cuesta alquilar una semana en enero en la Costa Atlántica

Montano Suites te invita a conocer El Calafate desde una perspectiva íntima y cuidada.

El Calafate: diseño, naturaleza y hospitalidad en el corazón de la Patagonia

Ver comentarios

Las más leídas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Lo último

De San Lorenzo a la televisión nacional: la historia de la cantante que brilló enBienvenidos a Ganar

De San Lorenzo a la televisión nacional: la historia de la cantante que brilló en"Bienvenidos a Ganar"

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Novo Turismo abrió su sede en Argentina y se consolida como puerta al mundo

Novo Turismo abrió su sede en Argentina y se consolida como puerta al mundo

Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

El siniestro vial entre dos vehículos ocurrió esta mañana a la altura del kilómetro 282 de la autopista. En el lugar trabajaron dos móviles del Sies

Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario: ¿Cuál es la situación en Pami I?

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario: ¿Cuál es la situación en Pami I?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Ovación
Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Policiales
El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026
Policiales

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

La Ciudad
Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

Reforma laboral: postergar el debate fue acertado y lógico, dijo Carolina Losada
POLITICA

Reforma laboral: postergar el debate "fue acertado y lógico", dijo Carolina Losada

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La Ciudad

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua