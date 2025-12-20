El Calafate: diseño, naturaleza y hospitalidad en el corazón de la Patagonia
Montano Suites se presenta como un hotel boutique pensado para el descanso y la desconexión, donde cada espacio invita a vivir El Calafate.
20 de diciembre 2025·09:24hs
En uno de los paisajes más imponentes de la Patagonia argentina, donde las montañas se funden con el cielo y la naturaleza marca su propio ritmo, abre sus puertas Montano Suites, un nuevo hotel boutique de diseño contemporáneo que propone una experiencia sensorial íntimamente ligada al entorno de El Calafate.
El proyecto surge a partir de la renovación integral del histórico hotel Amigo del Mundo, que funcionó durante casi una década, y marca una nueva etapa en la escena hotelera local. Con una propuesta elegante, cálida y profundamente patagónica, Montano Suites se posiciona como una opción pensada para quienes buscan una estadía que trascienda lo convencional.
Detrás de la iniciativa están Luisina y Facundo Pérez Costa, hermanos y emprendedores, quienes lideraron este proyecto familiar con el objetivo de elevar la experiencia de alojamiento en la región. El concepto del hotel se apoya en una hospitalidad sincera, atenta al detalle y en diálogo permanente con el paisaje, ideal para celebrar fechas especiales como Navidad y Año Nuevo en un entorno natural único.
Un nombre con identidad de la Patagonia
El nombre Montano nace de una reinterpretación de la palabra “montaña”, elegido por su sonoridad y su vínculo directo con el universo patagónico. Esa inspiración atraviesa todo el diseño del hotel, concebido como un espacio donde materiales, aromas y texturas evocan la esencia del sur argentino.
Con la intención de dar un salto de calidad, los hermanos convocaron al estudio Montevideo, responsable del rediseño arquitectónico y la orientación estética del proyecto. El resultado es una arquitectura de líneas puras, con una cuidada selección de materiales nobles como madera tratada con la técnica japonesa Shou Sugi Ban, piedra y una paleta de tonos que remite al paisaje patagónico.
Montano Suites propone una experiencia donde el diseño de autor convive con la calidez. Obras y objetos creados por artistas y artesanos argentinos, muchos de ellos radicados en El Calafate, aportan identidad y singularidad a los espacios comunes y privados.
El hotel cuenta con suites amplias y luminosas, pensadas para la contemplación y el descanso. Las categorías Deluxe Mountain View, Premium Suite y Signature Mountain View ofrecen vistas panorámicas y una atmósfera serena, ideal para desconectarse y disfrutar del paisaje.
Una experiencia sensorial cuidada en cada detalle
Más allá del confort, Montano Suites apuesta por una propuesta sensorial integral. Fragancia exclusiva, curaduría musical personalizada, degustaciones Wine & Candles, desayuno gourmet y un servicio altamente personalizado forman parte de una experiencia pensada para estimular los sentidos y crear momentos memorables.
El espíritu familiar atraviesa todo el proyecto. Gestionado por dos jóvenes hermanos con talentos complementarios y un equipo comprometido, Montano Suites se presenta como un hotel boutique donde la calidez, la autenticidad y el cuidado por el detalle definen la experiencia de hospedaje en uno de los destinos más emblemáticos de la Patagonia.