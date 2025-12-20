La Capital | Turismo | El Calafate

El Calafate: diseño, naturaleza y hospitalidad en el corazón de la Patagonia

Montano Suites se presenta como un hotel boutique pensado para el descanso y la desconexión, donde cada espacio invita a vivir El Calafate.

20 de diciembre 2025 · 09:24hs
Montano Suites te invita a conocer El Calafate desde una perspectiva íntima y cuidada.

Montano Suites te invita a conocer El Calafate desde una perspectiva íntima y cuidada.

En uno de los paisajes más imponentes de la Patagonia argentina, donde las montañas se funden con el cielo y la naturaleza marca su propio ritmo, abre sus puertas Montano Suites, un nuevo hotel boutique de diseño contemporáneo que propone una experiencia sensorial íntimamente ligada al entorno de El Calafate.

El proyecto surge a partir de la renovación integral del histórico hotel Amigo del Mundo, que funcionó durante casi una década, y marca una nueva etapa en la escena hotelera local. Con una propuesta elegante, cálida y profundamente patagónica, Montano Suites se posiciona como una opción pensada para quienes buscan una estadía que trascienda lo convencional.

Detrás de la iniciativa están Luisina y Facundo Pérez Costa, hermanos y emprendedores, quienes lideraron este proyecto familiar con el objetivo de elevar la experiencia de alojamiento en la región. El concepto del hotel se apoya en una hospitalidad sincera, atenta al detalle y en diálogo permanente con el paisaje, ideal para celebrar fechas especiales como Navidad y Año Nuevo en un entorno natural único.

Un nombre con identidad de la Patagonia

El nombre Montano nace de una reinterpretación de la palabra “montaña”, elegido por su sonoridad y su vínculo directo con el universo patagónico. Esa inspiración atraviesa todo el diseño del hotel, concebido como un espacio donde materiales, aromas y texturas evocan la esencia del sur argentino.

Hotel 2

Con la intención de dar un salto de calidad, los hermanos convocaron al estudio Montevideo, responsable del rediseño arquitectónico y la orientación estética del proyecto. El resultado es una arquitectura de líneas puras, con una cuidada selección de materiales nobles como madera tratada con la técnica japonesa Shou Sugi Ban, piedra y una paleta de tonos que remite al paisaje patagónico.

Montano Suites propone una experiencia donde el diseño de autor convive con la calidez. Obras y objetos creados por artistas y artesanos argentinos, muchos de ellos radicados en El Calafate, aportan identidad y singularidad a los espacios comunes y privados.

El hotel cuenta con suites amplias y luminosas, pensadas para la contemplación y el descanso. Las categorías Deluxe Mountain View, Premium Suite y Signature Mountain View ofrecen vistas panorámicas y una atmósfera serena, ideal para desconectarse y disfrutar del paisaje.

Una experiencia sensorial cuidada en cada detalle

Más allá del confort, Montano Suites apuesta por una propuesta sensorial integral. Fragancia exclusiva, curaduría musical personalizada, degustaciones Wine & Candles, desayuno gourmet y un servicio altamente personalizado forman parte de una experiencia pensada para estimular los sentidos y crear momentos memorables.

hotel 4

El espíritu familiar atraviesa todo el proyecto. Gestionado por dos jóvenes hermanos con talentos complementarios y un equipo comprometido, Montano Suites se presenta como un hotel boutique donde la calidez, la autenticidad y el cuidado por el detalle definen la experiencia de hospedaje en uno de los destinos más emblemáticos de la Patagonia.

Más info:

https://montano.com.ar/

[email protected]

@montanosuites

Rosario fue distinguida como el principal destino del turismo de reuniones en la primera edición de los Santa Fe MICE Awards.

Rosario fue reconocida como el destino del año en turismo de reuniones

El verano en la costa argentina ofrece alojamientos que van de alternativas económicas a propuestas de lujo.

Verano 2026: cuánto cuesta alquilar una semana en enero en la Costa Atlántica

Ubicado en Playa Bayahibe, el Dreams Dominicus La Romana combina el confort de un all inclusive de categoría superior con gastronomía internacional.

Mar turquesa, piscinas infinitas y momentos únicos en La Romana

Viajar con niños puede ser una experiencia entretenida aunque requiere paciencia y creatividad.

Viajar con niños: claves para un vuelo tranquilo

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario: ¿Cuál es la situación en Pami I?

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario: ¿Cuál es la situación en Pami I?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Ovación
Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser el primer refuerzo

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Policiales
El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026
Policiales

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

La Ciudad
Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos y congestión vehicular por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

Reforma laboral: postergar el debate fue acertado y lógico, dijo Carolina Losada
POLITICA

Reforma laboral: postergar el debate "fue acertado y lógico", dijo Carolina Losada

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La Ciudad

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua