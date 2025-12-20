El Calafate: diseño, naturaleza y hospitalidad en el corazón de la Patagonia

Montano Suites se presenta como un hotel boutique pensado para el descanso y la desconexión, donde cada espacio invita a vivir El Calafate.

Montano Suites te invita a conocer El Calafate desde una perspectiva íntima y cuidada.

En uno de los paisajes más imponentes de la Patagonia argentina , donde las montañas se funden con el cielo y la naturaleza marca su propio ritmo, abre sus puertas Montano Suites , un nuevo hotel boutique de diseño contemporáneo que propone una experiencia sensorial íntimamente ligada al entorno de El Calafate .

El proyecto surge a partir de la renovación integral del histórico hotel Amigo del Mundo , que funcionó durante casi una década, y marca una nueva etapa en la escena hotelera local . Con una propuesta elegante, cálida y profundamente patagónica , Montano Suites se posiciona como una opción pensada para quienes buscan una estadía que trascienda lo convencional .

Detrás de la iniciativa están Luisina y Facundo Pérez Costa, hermanos y emprendedores, quienes lideraron este proyecto familiar con el objetivo de elevar la experiencia de alojamiento en la región. El concepto del hotel se apoya en una hospitalidad sincera, atenta al detalle y en diálogo permanente con el paisaje, ideal para celebrar fechas especiales como Navidad y Año Nuevo en un entorno natural único .

El nombre Montano nace de una reinterpretación de la palabra “montaña” , elegido por su sonoridad y su vínculo directo con el universo patagónico . Esa inspiración atraviesa todo el diseño del hotel , concebido como un espacio donde materiales, aromas y texturas evocan la esencia del sur argentino .

Hotel 2

Con la intención de dar un salto de calidad, los hermanos convocaron al estudio Montevideo, responsable del rediseño arquitectónico y la orientación estética del proyecto. El resultado es una arquitectura de líneas puras, con una cuidada selección de materiales nobles como madera tratada con la técnica japonesa Shou Sugi Ban, piedra y una paleta de tonos que remite al paisaje patagónico.

Montano Suites propone una experiencia donde el diseño de autor convive con la calidez. Obras y objetos creados por artistas y artesanos argentinos, muchos de ellos radicados en El Calafate, aportan identidad y singularidad a los espacios comunes y privados.

El hotel cuenta con suites amplias y luminosas, pensadas para la contemplación y el descanso. Las categorías Deluxe Mountain View, Premium Suite y Signature Mountain View ofrecen vistas panorámicas y una atmósfera serena, ideal para desconectarse y disfrutar del paisaje.

Una experiencia sensorial cuidada en cada detalle

Más allá del confort, Montano Suites apuesta por una propuesta sensorial integral. Fragancia exclusiva, curaduría musical personalizada, degustaciones Wine & Candles, desayuno gourmet y un servicio altamente personalizado forman parte de una experiencia pensada para estimular los sentidos y crear momentos memorables.

hotel 4

El espíritu familiar atraviesa todo el proyecto. Gestionado por dos jóvenes hermanos con talentos complementarios y un equipo comprometido, Montano Suites se presenta como un hotel boutique donde la calidez, la autenticidad y el cuidado por el detalle definen la experiencia de hospedaje en uno de los destinos más emblemáticos de la Patagonia.

Más info:

https://montano.com.ar/

[email protected]

@montanosuites

Si querés, puedo bajar un punto las negritas o adaptarlo a estilo revista, gacetilla o web.