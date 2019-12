El cepo no afecta a turistas argentinos que viajen a Uruguay

Pese al cepo cambiario que dispuso el gobierno argentino, los turistas que viajen a Uruguay no se verán afectados en gran medida por esas disposiciones. El nuevo cepo que se dispuso en la República Argentina generó numerosas consultas, especialmente entre quienes están planificando las vacaciones de verano 2020. Pero la restricción es sólo para la compra de dólares, no alcanza a las compras que se realicen con tarjeta de débito y crédito en el exterior, las que no tendrán ningún recargo extra.

• En el exterior se puede pagar con débito sin límites (a la cotización del dólar del día que se realice la operación).

• Se puede pagar con tarjeta de crédito sin límites (a la cotización del dólar del día que cierra el resumen).

• Se pueden extraer dólares u otra moneda en efectivo sin límite con débito, siempre que se tenga una cuenta en esa moneda.

• En caso de no poseer cuenta en otra moneda, sólo podrá retirar u$s 200 por mes o el equivalente en pesos uruguayos si la cuenta es en pesos argentinos.

• La extracción de dólares con tarjetas de crédito (lo que se denomina “adelantos”) tendrá un tope de u$s 50 dólares, aunque los bancos suelen cobrar comisiones por esa transacción.

• En lo que se refiere a compras que se realizan de pasajes, paquetes, hoteles, y demás, siempre que la contratación se haga con tarjeta, tanto previo al viaje como en el lugar de destino, no hay restricciones ni topes.

Las ventas en los shoppings subieron un 50%

Las compras libres de IVA o Tax Free Shopping realizadas por turistas no residentes en los locales adheridos de Uruguay muestran un crecimiento del 51% entre junio y setiembre de 2019, lo que implica que se está revirtiendo la tendencia de la caída de compras de los argentinos, entre otras nacionalidades. A su vez, Global Blue –la empresa que opera el servicio- anunció el uso de una aplicación móvil para la gestión del beneficio de cara a la temporada estival.

Si bien las ventas con Tax Free Shopping en Uruguay evidenciaron una caída acumulada del 21% en el período enero - setiembre de 2019, con respecto al 2018, en los últimos meses esa tendencia se está modificando. Entre junio y setiembre de este año, de acuerdo a los últimos datos que proporcionó Global Blue al Ministerio de Turismo uruguayo, hubo un crecimiento de dos dígitos de un mes a otro, pasando de una caída del 45% en los primeros 5 meses del año a un crecimiento del 51%.

>> Leer más: Doce tips de bolsillo para turistas argentinos que viajen a Uruguay

Los efectos que impulsan el cambio de tendencia son: la mayor presencia de visitantes argentinos –representan un 65 por ciento aproximadamente de los turistas que recibe Uruguay-, lo que implica la recuperación de las ventas en los comercios, así como también un crecimiento sostenido de turistas de Brasil, la segunda nacionalidad en presencia de visitantes y compras, al igual que el crecimiento del ticket promedio por cada visitante.

Más allá de la recuperación de Argentina desde el mes de junio, se destaca el crecimiento de Brasil de manera sostenida desde principios de año. En 2019, el comprador brasileño representa el 11% de las ventas (+4 puntos porcentuales comparado con el 2018).

El ticket promedio en el acumulado de 2019 llega a 3.361 pesos uruguayos (USD 90), con un crecimiento del 5% respecto de 2018.

Desde diciembre 2012, Global Blue opera en Uruguay y se encarga del sistema de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA o “Tax Free Shopping”) al turista extranjero por sus compras -realizadas con tarjeta de crédito- en los más de 1.600 comercios adheridos, así como lo hace en más de 40 países.

Aplicación

Avanzando en una mayor autogestión por parte de los turistas, la empresa implementó un plan piloto -desde octubre- que consiste en una aplicación móvil denominada “Global Blue – Shop Tax Free” para la validación del beneficio en el punto de salida del país, ubicado en Salto. De esta forma, los turistas podrán validar sus operaciones desde sus teléfonos móviles sin necesidad de bajarse del auto al llegar al puente internacional. Esta innovación, al igual que los kioskos de Autogestión, brindará a los viajeros una mejor experiencia con Tax Free Shopping y prácticamente se eliminarán los tiempos de cola y recursos de Aduanas destinados a la validación de operaciones.

Sobre Tax Free

La devolución del IVA en el régimen de Tax Free representa un descuento de 14,4% en el precio abonado final, puesto que si bien la tasa equivale al 18,03% del precio del artículo, el turista recupera solo un 80% del impuesto. El otro 20% es la comisión que paga el usuario a Global Blue por el servicio.

Los productos comprendidos en el Tax Free son: indumentaria en general, artículos de cuero o punto, artesanías, alimentos y bebidas.

El sistema Tax Free Shopping de Uruguay es 100% digital y trabaja en tiempo real. Hoy cuando los turistas están por salir del Uruguay pueden validar sus formularios de Tax Free, para obtener su reintegro del IVA, en 9 puntos de salida del país a través de kioscos de autogestión con accesibilidad.

+ Info: https://www.globalblue.com/business/uruguay/