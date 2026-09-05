Egipto, el destino milenario que se reinventa

El país de los faraones suma una nueva generación de experiencias sin perder su esencia: del Gran Museo Egipcio a los cruceros por el Nilo a los oasis

Egipto tiene una manera casi infalible de dejar al viajero sin palabras. Puede ocurrir frente a las pirámides de Guiza , cuando la dimensión de las piedras vuelve insignificante cualquier referencia conocida; al entrar en un templo de Luxor , entre columnas y relieves que parecen detener el tiempo; o a bordo de un barco, mientras el Nilo avanza silencioso entre palmeras, pueblos y campos cultivados.

Pero hay algo que está cambiando. El Egipto de los faraones, las momias y los grandes monumentos convive ahora con una nueva generación de hoteles, cruceros, experiencias y destinos. La apertura del Gran Museo Egipcio , a pocos kilómetros de las pirámides, es el símbolo más visible de esa transformación. El país conserva intacto su patrimonio , pero suma nuevas maneras de descubrirlo.

La historia vuelve al centro

Para quien viaja por primera vez, hay un recorrido difícil de evitar. Guiza, con sus pirámides y la Esfinge, sigue siendo la gran puerta de entrada a una civilización que parece imposible de abarcar. Después llegan los grandes templos del sur: Luxor y Karnak, con sus avenidas, obeliscos y columnas, y el Valle de los Reyes, donde la historia se vuelve más íntima al descender hacia las tumbas de los faraones.

El Nilo funciona como hilo conductor. Un crucero entre Luxor y Asuán permite cambiar el ritmo después de las jornadas de templos y museos. Desde la cubierta, el paisaje se desplaza lentamente y muestra una versión cotidiana del país: campos verdes, palmeras, pequeñas poblaciones y el desierto que aparece apenas unos kilómetros más allá.

También ese producto clásico está cambiando. La renovación de la flota suma barcos boutique, suites con vista al río, gastronomía cuidada, spa y servicios personalizados. El viaje por el Nilo ya no tiene por qué ser solamente una forma de trasladarse entre monumentos: puede convertirse en una experiencia en sí misma.

Asuán y el sur profundo

En Asuán aparece otro de los grandes capítulos. Desde allí se puede continuar hasta Abu Simbel, cuyos templos fueron trasladados para evitar que quedaran bajo las aguas después de la construcción de la represa. También es posible navegar por el lago Nasser, una alternativa menos transitada para descubrir algunos de los monumentos del sur.

El nuevo Egipto

La gran novedad está en El Cairo. El Gran Museo Egipcio propone una nueva relación con el patrimonio: grandes espacios, tecnología y recorridos que reúnen miles de piezas de distintas épocas. Entre sus grandes atractivos están las galerías dedicadas a Tutankamón, con más de 5.000 objetos vinculados con el joven faraón.

El edificio también forma parte de la experiencia. El Gran Salón, la Gran Escalinata y el obelisco suspendido construyen una transición entre el Egipto contemporáneo y las piezas que llegan desde la antigüedad. Y, al fondo de todo, las pirámides recuerdan que el museo no está aislado de la historia que cuenta: está a pocos kilómetros de uno de sus mayores símbolos.

A esa renovación cultural se suma una fuerte inversión en turismo de alta gama. El Cairo, Luxor y las costas del Mar Rojo incorporan hoteles internacionales y propuestas pensadas para viajeros que buscan algo más que el circuito arqueológico. En el Nilo, los nuevos cruceros combinan la navegación con suites, gastronomía, spa y atención personalizada.

Capas sobre lo antiguo

La transformación no busca reemplazar al Egipto tradicional. Lo que hace es agregar capas. El viajero puede pasar de una tumba de miles de años a un hotel contemporáneo, de un templo a una propuesta gastronómica de autor o de un crucero clásico a una embarcación de diseño.

Más allá de las pirámides

La otra cara del nuevo Egipto aparece en los lugares que empiezan a ganar espacio en los itinerarios. Uno de ellos es Siwa, un oasis del desierto occidental, cerca de la frontera con Libia. Palmeras, manantiales, lagos salados y dunas construyen allí un paisaje muy diferente del que suele asociarse con el país.

Siwa también tiene una identidad propia. Buena parte de su población pertenece a la comunidad amazigh y conserva tradiciones, arquitectura y costumbres que la distinguen de otras regiones. Entre los atractivos aparecen las ruinas de Shali, construidas con barro y sal, el Templo del Oráculo de Amón y los lagos donde el agua permite flotar casi sin esfuerzo.

El Desierto Blanco ofrece otra postal inesperada. Allí, las formaciones de roca caliza adoptan formas extrañas, esculpidas durante miles de años por el viento. La experiencia puede combinarse con los oasis del desierto occidental y noches de campamento, lejos de las grandes ciudades y de los circuitos más conocidos.

Del desierto al mar

El otro gran escenario para descubrir un Egipto diferente está en las costas. El Mar Rojo, con destinos como Sharm El Sheikh y Dahab, ofrece arrecifes y una enorme variedad de vida marina, además de propuestas de buceo y snorkel. Dahab conserva, a su vez, una atmósfera más relajada y menos asociada al turismo de resort.

En verano, la costa mediterránea adquiere otro protagonismo. El Alamein y la zona conocida como Sahel se transformaron en uno de los grandes polos de vacaciones de la región, con playas de aguas turquesas, nuevos desarrollos, hoteles y una intensa vida nocturna durante la temporada.

La península del Sinaí suma otro paisaje: montañas, desierto y lugares vinculados con antiguas tradiciones religiosas. Así, el viaje por Egipto puede tener muchas velocidades: comenzar con el vértigo de El Cairo, continuar con la pausa de un crucero por el Nilo, internarse en un oasis, terminar frente a un arrecife o elegir un hotel de lujo como base para descansar después de una jornada de templos.

"UN OASIS EN MEDIO DEL DESIERTO"

Cuando Nathalie Mohadjer, la fotógrafa alemana-iraní, llegó por primera vez a Siwa quedó impactada. Describió el lugar como sentirse "desconectada del resto del mundo, en medio de un océano de arena". La imagen resume el encanto de este rincón del desierto occidental: palmerales, lagos salados, manantiales y dunas donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo.

Datos útiles

Cómo llegar

No hay vuelos directos entre Argentina y El Cairo. Las alternativas más habituales incluyen conexiones vía Europa (con Ita Airlines) u Oriente Medio (Doha o Dubái) con Turkish Airlines, Qatar Airways o Emirates.

Cuándo ir

Para recorrer El Cairo, Guiza, Luxor, Asuán y los sitios arqueológicos, los meses más agradables suelen ser entre octubre y abril, cuando las temperaturas son más moderadas. El verano es muy caluroso, especialmente en el sur y las zonas desérticas. Las costas, en cambio, tienen una dinámica propia y pueden disfrutarse según el tipo de viaje buscado.

Tips para viajeros

Dinero: la moneda es la libra egipcia. Conviene llevar efectivo para compras, propinas y gastos cotidianos, aunque los establecimientos turísticos suelen aceptar tarjetas.

Idioma: el árabe es la lengua oficial, pero el inglés está muy extendido en hoteles, excursiones y zonas turísticas.

Calor: en los meses cálidos, lo mejor es hacer las visitas arqueológicas temprano y reservar las horas centrales para descansar.

Vestimenta: para templos y sitios religiosos, conviene optar por ropa fresca y respetuosa y cubrir hombros y piernas cuando sea necesario.