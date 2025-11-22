La Capital | Turismo | Maldivas

Dormir sobre el mar: un sueño posible en Maldivas

En la isla privada de Maafushi, el Riu Atoll y el Riu Palace Maldivas proponen una experiencia de lujo relajado, con villas sobre el agua y servicios incluidos.

22 de noviembre 2025 · 09:46hs
Un paraíso de aguas turquesas y lujo sereno

Un paraíso de aguas turquesas y lujo sereno, donde Riu Atoll y Riu Palace Maldivas combinan naturaleza, confort pensadas para desconectar por completo.

A más de 8.000 kilómetros de distancia, las Maldivas concentran la esencia misma del descanso. En medio de ese escenario de aguas turquesas y arenas que parecen nieve, una cadena con más de seis décadas de trayectoria y presencia en casi veinte países ofrece dos propuestas que interpretan a la perfección el espíritu del destino, Riu Atoll y Riu Palace Maldivas.

Ambos se ubican en la isla privada de Maafushi, dentro del atolón Dhaalu, una región de aguas serenas y arrecifes coloridos. Unidos por una pasarela sobre el mar, los dos complejos comparten el mismo horizonte, el océano Índico extendido hasta el infinito.

El Hotel Riu Atoll fue concebido como un refugio para quienes buscan equilibrio y conexión con la naturaleza. Su arquitectura combina materiales nobles y líneas limpias que se integran con el entorno. Las villas sobre el agua permiten despertar con el sonido del mar bajo los pies y una vista directa al amanecer. El ambiente es relajado, íntimo y sereno, ideal para parejas o viajeros que priorizan la desconexión.

El Riu Palace Maldivas, por su parte, eleva el concepto de lujo contemporáneo. Sus villas con piscina privada, su gastronomía gourmet y un spa de nivel internacional hacen del bienestar una experiencia integral. La atención personalizada, la ambientación sofisticada y los detalles de diseño logran un equilibrio entre elegancia y calidez.

Ambos hoteles operan bajo el sello All Inclusive 24 horas, una característica distintiva de la marca. Esto significa que cada momento, desde el desayuno frente al mar hasta un cóctel al atardecer, está pensado para disfrutarse sin preocupaciones. A eso se suman restaurantes temáticos, actividades acuáticas, espectáculos nocturnos y un servicio que mantiene el estilo amable y profesional que distingue a la cadena.

Reservando hasta el 31 de octubre de 2026, la marca ofrece una promoción exclusiva, quienes reserven estadía en los hoteles de Maldivas obtendrán transfer gratuito de ida y vuelta desde Male entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2026. Incluye vuelo doméstico y traslado en barco, una manera de extender la hospitalidad desde el primer momento del viaje.

En un destino donde cada detalle cuenta, los hoteles logran combinar la comodidad de un servicio integral con la magia natural de las islas. Porque en el paraíso, lo único que debería ocupar la mente es el color del próximo atardecer.

