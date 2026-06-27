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Aerolíneas Argentinas se asocia con SAS y facilita los viajes a Escandinavia

Aerolíneas Argentinas y SAS sellan un acuerdo de código compartido que simplificará los vuelos entre Buenos Aires y Escandinavia desde 2026

27 de junio 2026 · 08:25hs
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Aerolíneas Argentinas y SAS facilitarán los vuelos entre Buenos Aires y Escandinavia desde 2026.

Foto: La Capital / Archivo

Aerolíneas Argentinas y SAS facilitarán los vuelos entre Buenos Aires y Escandinavia desde 2026.

Los viajeros argentinos que planeen recorrer el norte de Europa tendrán una nueva alternativa para llegar a Escandinavia. Aerolíneas Argentinas y SAS (Scandinavian Airlines System) firmaron un acuerdo de código compartido que permitirá combinar las redes de ambas compañías y simplificar las conexiones entre Sudamérica y los países nórdicos.

El convenio, que aún debe recibir las aprobaciones regulatorias, entraría en vigencia durante el tercer trimestre de 2026.

A partir de entonces, Aerolíneas Argentinas podrá comercializar bajo su propio código los vuelos operados por SAS entre Madrid y Roma y las ciudades de Copenhague, Estocolmo y Oslo. De manera recíproca, la compañía escandinava ofrecerá bajo su código los vuelos que Aerolíneas opera entre Buenos Aires y las capitales española e italiana.

La principal ventaja para los pasajeros será la posibilidad de realizar todo el recorrido bajo una misma reserva. Esto permitirá comprar un único pasaje para viajar desde Buenos Aires hasta cualquiera de los destinos nórdicos incluidos en el acuerdo.

Además, los viajeros podrán realizar un solo check-in en el Aeropuerto de Ezeiza y recibir todas las tarjetas de embarque necesarias para completar el itinerario. El equipaje también se despachará directamente hasta el destino final, evitando retirarlo y volver a registrarlo durante las escalas en Europa.

Otro de los beneficios estará vinculado a los programas de fidelización. Los pasajeros podrán acumular y canjear millas a través de Aerolíneas Plus y EuroBonus, mientras que quienes cuenten con categorías habilitadas accederán a los servicios prioritarios de SkyPriority.

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