El Umbral, el nuevo libro de Patricia Botale

La escritora rosarina Patricia Bottale presentó su flamante obra literaria “El Umbral”, que cuenta con el sello de Editorial Planeta, la prestigiosa editorial con mayor influencia en el mundo de habla hispana. “El Umbral” es una colección de relatos sensibles y profundos exploran esos omentos decisivos capaces de cambiar una vida para siempre. Relatos que recorren distintos tiempos y geografías, pero comparten una misma pregunta: qué ocurre cuando una circunstancia nos enfrenta con un límite del que ya no se vuelve igual. Amigos, alumnos, medios y familiares estuvieron presentes en el lanzamiento en la librería El Ateneo.