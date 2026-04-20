Tabuenoche, el streaming argentino de perros títeres que la rompe en redes

Creado por el músico y titiritero Patricio Crom, el contenido humorístico ya suma más de medio millón de seguidores en Instagram

Plumis y Pachecho son los protagonistas de Tabuenoche, el streaming de perros títeres que cada vez suma más seguidores en redes

En medio de la sobreinformación y la inteligencia artificial, cada tanto el mundo digital da lugar a contenidos que se sienten como pequeños tesoros. Ese es el caso de Tabuenoche, el streaming argentino de perros títeres que se centra en una de las mejores facetas de internet, como son los videos de animales. Creado de manera artesanal por el músico y titiritero Patricio Crom, se convirtió en un fenómeno en crecimiento que ya suma más de medio millón de seguidores en Instagram.

La premisa de Tabuenoche es muy simple: la dupla de conductores caninos, Pacheco y Plumis, reacciona a videos de perritos. Pero también es original: ¿qué dirían los propios animales del infinito contenido que los tiene como protagonistas? ¿Qué pensarían los perros al ver a otros de su especie en situaciones que a los humanos le resultan graciosas?

El contenido sale en vivo todos los miércoles a las 20 por YouTube y durante la semana circulan recortes en redes. De un tiempo a esta parte, también tienen invitados como Malena Pichot o Darío Lopilato.

Pacheco (un perro callejero tranquilo) está interpretado por Crom mientras que detrás de Plumis (un perro de barrio que terminó viviendo con un influencer) está el titiritero Leandro “Chusko” Stazi. Cada tanto se suma Christian, un perro salchicha, operado por Javier Cancino, el titiritero detrás de la icónica "La llama que llama". Todas las marionetas de Patricio, que además armó el set en su casa a pura autogestión.

Según contó el creador, Tabuenoche es la concreción de una idea que, como muchas, empezó en pandemia. La mayoría de los personajes ya estaban en su acervo creativo, y decidió invitar a amigos titiriteros para darles vida cada miércoles.

Actualmente, el canal no solamente crece en la Argentina, sino que suma seguidores de distintos países de habla hispana. La viralización también llegó de la mano de figuras reconocidas: Duki compartió uno de sus videos, Nicolás Tagliafico subió una foto viendo el streaming con su familia, y Nicki Nicole es ávida seguidora de la cuenta.

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El formato remite a clásicos como “Los Muppets”, o más acá en el territorio a Carozo y Narizota, o el programa chileno "31 minutos". Pero Tabuenoche tiene un componente de improvisación en su humor, además de una gran idiosincrasia argentina. Todo eso sin dudas suma a su atractivo. Entre risa y risa, aparece algo muy interesante: una mirada que cuestiona el comportamiento destructivo y a veces absurdo de la humanidad. Un oasis artesanal y luminoso en una internet plagada de inteligencia artificial y la violencia del mundo.