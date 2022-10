Un cumple de 15 demorado pero plagado de emoción en el barrio Santa Lucía

En su momento el festejo no fue posible porque estaban criando hijos, porque sus padres y madres no pudieron concretarlo o porque simplemente "se pasó de largo". Ahora, la celebración no dejó de lado ninguno de los rituales de las quinceañeras y se construyó en ese pasamanos solidario que "solo estos barrios saben tener", como dice Amada, una de las agasajadas.