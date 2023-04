Leonardo Rodríguez tenía 45 años y era albañil. Su familia contó que estaba con un hombre al que no conocía y que fue herido en el ataque

Un albañil de 45 años, Leonardo Martín Rodríguez, fue hallado muerto a tiros ayer a la madrugada en el cruce de Teniente Agneta y la vías, en un humilde sector del barrio Ludueña. La policía llegó al lugar a partir de llamados de vecinos al 911 para alertar sobre la presencia de un cuerpo. Según la información preliminar, la víctima fue atacada a tiros desde una moto en un hecho en el que fue herido otro hombre identificado como Hernán O. quien fue encontrado herido en Felipe Moré y Humberto Primo, aunque no quedó claro cómo llegó hasta ese lugar.

Leonardo Rodríguez vivía en “Rouillón al fondo”, como dijo un conocido. A esa humilde casa, según contó su madre Estela, llegó la noche del sábado Hernán O. con la intención de vender una campera. “Mi hijo no lo conocía pero empezaron a conversar y decidieron andar por el barrio. Según me dijeron estaban yendo a buscar un lugar donde comprar bebidas”.

Rodríguez era ayudante de albañil y era querido en su barrio. “Leo no tenía ningún antecedente, sólo fumaba marihuana pero no vendía ni nada de eso. Era un buen tipo. A las 5 de la mañana vino a casa un muchacho y nos dijo que a mi hijo lo habían matado. Lo supo porque estaba ahí y escuchó cuando la policía leía la dirección en el documento. Entonces fuimos a la seccional 12ª y pedimos los documentos de él, que los llevaba encima. Nos dijeron que el cuerpo estaba como NN en la morgue. Nadie vino a avisar de su muerte a mi casa todavía, ni la policía ni la Gendarmería. No sabemos quién lo encontró porque los policías dicen que lo encontraron los gendarmes y nadie sabe que pasó”, relató Estela.

Algunos vecinos le dijeron a la mujer que a Leonardo le disparó una “parejita” que iba en una moto. “El no tenía problemas con nadie ni lo habían amenazado por algo. Al otro muchacho no lo conocemos y tal vez él tenía problemas, o si no los confundieron”, aseguró la madre de la víctima.

Minutos antes de las denuncias telefónicas que situaron a la víctimas sobre las vías , personal de Gendarmería apostado en barrio Ludueña vio en la zona de Felipe Moré y Humberto Primo a un hombre herido. Se trataba de Hernán O., de 33 años, quien según declaró estaba acompañado por Leonardo Rodríguez. El mismo Hernán sostuvo que los dos fueron baleados.

El herido fue llevado desde la esquina donde fue encontrado por personal de Gendarmería al Heca, donde se le diagnosticaron heridas de arma de fuego en hombro izquierdo y en la rodilla derecha, que no revisten gravedad.