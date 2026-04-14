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Un médico de Florida extirpó el órgano equivocado y mató al paciente

El doctor Thomas Shaknovsky está acusado de extraer el hígado de un paciente que debía someterse a una operación de extirpación del bazo

14 de abril 2026 · 18:57hs
Un médico de Florida extirpó el órgano equivocado y mató al paciente

Un jurado investigador imputó a un médico de Florida, Estados Unidos, por un cargo de homicidio involuntario, tras presuntamente extirparle el hígado a un paciente en lugar del bazo durante una cirugía en 2024.

El fiscal del Primer Circuito Judicial anunció el lunes el cargo de homicidio en segundo grado contra el doctor Thomas Shaknovsky, de 44 años.

>> Leer más: Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986

Los fiscales indicaron que durante la cirugía del 21 de agosto de 2024 estaba programada como una esplenectomía laparoscópica, que es es la extirpación del bazo mediante técnicas mínimamente invasivas, utilizando pequeñas incisiones, una cámara y herramientas especializadas. Pero Shaknovsky extirpó el hígado de la víctima, lo que provocó una “pérdida de sangre catastrófica y la muerte del paciente en la mesa de operaciones”, escribieron las autoridades en un comunicado de prensa. El paciente era un hombre de 70 años de Muscle Shoals, Alabama.

El jefe de Policía del condado Walton, Michael Adkinson, afirmó en un comunicado: “Nuestro deber es seguir los hechos adondequiera que nos lleven, sin temor ni favoritismos”.

Florida suspendió la licencia médica de Shaknovsky después de la cirugía. Los registros muestran que entregó voluntariamente su licencia médica en Alabama después de que los reguladores iniciaron el proceso para revocársela.

Shaknovsky fue detenido en Miramar Beach, Florida, y trasladado a la cárcel del condado de Walton, donde se esperaba que compareciera ante la corte.

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