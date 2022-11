Quieren sumar las cámaras privadas al sistema de videovigilancia

La iniciativa del concejal Lisandro Cavatorta, presidente de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad, quiere crear el programa de expansión del sistema de monitoreo y videovigilancia para Rosario , bajo el diagnóstico de que "el estado actual del mismo no está a la altura de la escala de la ciudad, de la magnitud, complejidad ni la situación de violencia y delito que atraviesa Rosario"

La idea es que, de forma voluntaria, los propietarios de cámaras que dan hacia sectores de la vía pública (no las que apuntan a lugares privados) sean puestas por decisión propia a disposición operativa del circuito de videovigilancia estatal.

La búsqueda apunta a los dispositivos que enfocan hacia espacios públicos como ingresos a inmuebles y a la calle. El objetivo, además de los que correspondan a las viviendas de los vecinos, es incorporar también de forma optativa las de clubes de barrio, comercios e industrias, edificios de salud y escuelas que quieran inscribirse.

Sin embargo, el proyecto también incorpora que esta cesión de imágenes al sistema de vigilancia municipal sea obligatoria para entidades bancarias y casas de cambio; establecimientos de espectáculos públicos como anfiteatros; instituciones deportivas como estadios de fútbol; grandes superficies comerciales y estaciones de servicio. Estas deben registrarse y ponerlas a disposición.

Los establecimientos que a la fecha no cuenten con dispositivos de videovigilancia deberán colocarlas, a cargo de los titulares, conforme los requerimientos técnicos y de funcionamiento dispuestos por la normativa vigente.

"Creemos que las cámaras de videovigilancia privadas tienen que hacer más ágil la prevención del delito y la persecución de los delincuentes a requerimiento de la Justicia. La mayoría de los delitos que se esclarecen muchas veces gracias al aporte de estos dispositivos, cuando la gente las cede espontáneamente a un medio de comunicación o a requerimiento de un fiscal", explicó Cavatorta.

Por eso, el proyecto lo que hace es incorporarlas de hecho, según el edil, "para robustecer a la red de videovigilancia que hoy en día es un desastre en la ciudad y no está a la altura de su complejidad. El monitoreo y la filmación en Rosario son raquíticos, no representan un tercio de lo que tiene Mar del Plata por ejemplo, donde este proyecto que estamos presentando ya está en vigencia y está dando muy buenos resultados", agregó.

Para el dirigente peronista, los gobiernos locales tienen mucho para aportar en la prevención del delito y en la seguridad ciudadana: "Hay muchas cosas que el municipio no puede hacer porque no tiene el monopolio de la fuerza pública, pero hay otras que sí y para eso la tecnología es fundamental. Rosario todavía no está dando ese paso y creemos que es necesario que se haga".

Incentivos

La propuesta establece que el trámite sea voluntario para las personas de viviendas particulares que se anoten en este registro y cedan la filmación de sus cámaras, mediante un convenio que se firmaría con la Municipalidad de manera online a cambio de beneficios impositivos, principalmente un descuento en el pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI), y otros estímulos económicos. El texto deja abierta la puerta para que este aspecto lo regule, lo implemente y lo ejecute el Ejecutivo.

El presidente de la comisión de Seguridad analizó que ese incentivo permitiría a futuro que esas cámaras puedan ser incorporadas al Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior), para ser monitoreadas por el sistema inteligente de videovigilancia local.

"Eso lo puede hacer el municipio, y lo debería hacer lo antes posible. Solo con videovigilancia no alcanza, pero sin más inversión en tecnología de los gobiernos locales para cuidar a los vecinos no se puede. Es lo que están haciendo las grandes ciudades, entre otras cosas, para mejorar sus índices de seguridad", finalizó.