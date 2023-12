Picada mortal: acto criminal y algo que se parece al alivio

La representación de que su conducta podía causar una o varias muertes es la razón por la que un tribunal de justicia equiparó lo que hicieron a un homicidio simple, es decir a aquel que se comete voluntariamente. No se propusieron matar, no salieron a la calle con la intención de hacerlo. Sin embargo, consideraban la Fiscalía y la querella, y aceptaron los jueces, no es lógico pensar que no entendieran que corriendo una carrera alocada la muerte de terceros o incluso la propia no fuera un resultado posible.