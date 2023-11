Newell's: la escudería Bielsa acelera cuando se busca DT

Cada vez que Newell’s busca técnico el influjo de Marcelo Bielsa se posa sobre el parque Independencia. No es para menos. Se trata del DT que le hizo un tajo a la historia del club y llenó de gloria el suelo rojinegro. Todavía no hay definiciones sobre el futuro entrenador, pero entre los candidatos suena Alfredo Jesús Berti, y ahora también está libre Eduardo Berizzo, dos DT calificados de la escudería futbolística del gran Marcelo. Eso no quita que la decisión final termine en otra dirección, pero el legado de Bielsa es y será “palabra santa” en el Parque.