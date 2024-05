Newell's: Fabricio Tirado, con la pelota bajo la suela, la historia del "refuerzo" de la casa

Para la pelota perfilado. Siempre con la cabeza levantada. Pisa el balón para acá y para allá. Piensa el pase. Y después saca el chanfle justo para darle la asistencia al compañero. No se esconde y vuelve a entrar en juego. Un volante que recién está dando sus primeros pasos, pero en cada movimiento destila una refinada técnica individual. El personaje en cuestión es Fabricio Tirado , de auspicioso estreno como titular el pasado jueves en la victoria leprosa por 1 a 0 ante Deportivo Riestra, en Paraná, donde Newell’s accedió a los octavos de final de la Copa Argentina. El DT Mauricio Larriera lo considera una joya para proyectar y le dio un lugar importante en la consideración en este segundo semestre competitivo de 2024.

Tamaño elogio del DT no es más que un gran espaldarazo para el pibe de la cantera rojinegra. No era fácil desde lo anímico y lo futbolístico para Newell’s sacar adelante el partido frente al Malevo de Pompeya y Tirado cumplió en ambos aspectos.

Porque a Fabricio no lo superó la responsabilidad, no se achicó ante la presión leprosa de pasar de fase frente a un rival inferior y tampoco se amilanó con el juego agresivo del oponente. Se hizo cargo de la pelota en el medio, fue salida prolija y tuvo pase filtrado, en especial en el primer tiempo, cuando Newell’s tuvo mayor claridad y dominio de las acciones.

Es un volante juvenil que recibe perfilado, con la cabeza levantada y que no le quema la pelota en los pies, lo que ya es una grata novedad para los tiempos modernos del fútbol físico con que son formadas mayoritariamente las nuevas camadas de jugadores.

Tirado pone el balón bajo la suela, piensa la jugada y va para delante. Un montón de virtudes por tratarse de un pibe que recién empieza.

Jugó por izquierda

Ante Riestra, Fabricio fue volante por izquierda, con Rodrigo Fernández de cinco clásico, Jerónimo Cacciabue por la derecha y Matko Miljevic se paró de enlace. Por su técnica y buen perfil puede moverse por todos los puestos del mediocampo. Y seguramente así lo hará a medida que sume experiencia.

Además, en Paraná no tuvo problemas para hacerse cargo de la pelota parada y lanzó el córner que cabeceó Angelo Martino, que no pudo retener el arquero y que Guillermo May la empujó al gol para la victoria y el pase de ronda a los octavos de final en la Copa Argentina.

“Una pegada sobresaliente”

Adrián Taffarel entrenó a Fabricio Tirado 30 partidos en la reserva rojinegra. Por ello el DT es una voz más que autorizada para definir al juvenil. “Es un volante mixto, con buena visión de juego y una pegada sobresaliente. Tiene gol de media distancia”, comenzó, para luego agregar que “es guapo en el juego. No es un chico con temores, no duda, tiene una gran personalidad y gana la mayoría de los duelos que disputa. Tiene todas las condiciones para jugar en la primera de Newell’s”.

Y a nivel personal, Taffarel apuntó: “Es muy buen pibe, una excelente persona. Es un chico de barrio que todavía guarda los códigos de barrio. Le dije que ya le iba a llegar la oportunidad. Me pone muy contento por él y por el club”.

De esta manera, Tirado asoma como un gran proyecto, como un metal a pulir que puede aportarle soluciones válidas a Larriera dentro del plantel acotado que tiene. Hasta acá es el “primer refuerzo” del segundo semestre, aunque sea de fabricación propia, aunque tenga el sello de la cantera de Bella Vista.

Un pibe que tiene el sello de Bella Vista

En inferiores de AFA Fabricio Tirado jugó 42 partidos. Marcó dos goles: en 2021 en un 5 a 2 sobre Defensa y Justicia, de visitante, en 6ª; y en 2022 a Tigre, de local, en un 6 a 2, en 5ª división.

En reserva disputó 51 cotejos (28 como titular y 23 desde el banco) desde su debut, el 8 de octubre de 2021 ante Vélez, 0 a 0 de local, cuando Federico Hernández lo hizo ingresar en lugar de Marcos Portillo. Luego lo dirigieron Adrián Taffarel (30 cotejos), Facundo Quiroga (15) y ahora Ricarco Lunari (5). En reserva anotó 3 goles: Gimnasia La Plata y Aldosivi (2022) e Independiente (2023).

Ahora busca afianzarse en la primera división leprosa y sus pasos iniciales fueron más que promisorios. Claro que sin apuro y con paciencia deberá ir consolidándose en un club donde siempre las grandes alegrías llegaron de la mano de los jugadores de la casa.