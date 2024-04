Newell's: Esteban Fernández es una opción y, ¿por qué no pensar en Vangioni?

Sin Rodrigo Fernández por suspensión , existen alternativas para armar el doble cinco de Newell's ante Boca y el lateral zurdo no desconoce esa función.

Newell’s tiene un problema a resolver para el partido contra Boca del sábado en el Coloso (dirigirá Facundo Tello), a raíz de la suspensión de Rodrigo Fernández. Un inconveniente que se acrecienta porque Mauricio Larriera ya no cuenta con el volante mixto que fue titular en la mayor parte de la Copa de la Liga: Franco Díaz.

Marginado Díaz del plantel por una sanción disciplinaria del club, el entrenador decidió en las últimas fechas el ingreso de Julián Fernández, para conservar el habitual doble cinco. Pero sin Rodrigo Fernández, necesita definir el reemplazante. Esteban Fernández es una posibilidad pero, ¿por qué no pensar también en Leonel Vangioni?

image - 2024-04-02T201819.718.png Esteban Fernández puede continuar entre los titulares de Newell's, aunque más retrasado. Virginia Benedetto / La Capital

Otras opciones, de segundo orden, son Jerónimo Cacciabue, que jugó 7 partidos y ninguno de titular, y Fabricio Tirado, debutante en primera, ante Sarmiento.

La dupla habitual del medio

El doble cinco es una tradición en el Newell’s de Larriera y no parece que vaya a cambiar el domingo. Solo no se implementó el día del debut, ante Central Córdoba, con Franco Díaz de solitario volante central. En el resto de los partidos hubo una pareja de volantes centrales, con nombres casi repetidos: Rodrigo Fernández y Franco Díaz. A partir de las circunstancias mencionadas, por primera vez en el torneo no habrá ninguno a disposición.

Julián Fernández, titular desde que Díaz fue castigado, es número puesto para la penúltima fecha del torneo. Quedará por resolver cuál es su socio en tal trascendental partido para la clasificación a los playoffs.

En tanto, Ever Banega cumplió las dos fechas de suspensión y volverá frente al equipo en el que trascendió futbolísticamente. Quien lo reemplazó cuando estuvo ausente, Esteban Fernández, dio muestras de que merece ser tenido en cuenta, existiendo la opción de que retroceda en el campo de juego y se mueva cerca de Julián Fernández. Ya lo hizo en algún momento de la Copa de la Liga.

Las aptitudes de Esteban Fernández

Sus atributos para desempeñarse en la franja media son la actitud para pedirla, encarar y gambetear. Cuenta con aptitudes para brindarle juego a la mitad de la cancha, convirtiéndose en el nexo con la defensa. Hasta podría alternar con Banega, quien en determinadas ocasiones de los partidos acostumbra a bajar para ser el receptor del pase de salida.

>> Leer más: Este miércoles se juega el clásico de reserva

La presencia de Esteban Fernández entre los titulares recién se dio en los dos últimos partidos de la lepra, ante Midland por Copa Argentina, señalando dos goles, y contra Sarmiento en la Copa de la Liga. Previamente ingresó, desde el banco, frente a Unión y Central. Le costó hacerse un lugar. Pero a partir de sus recientes actuaciones, está para seguir, siempre y cuando Larriera desee tener más juego en el mediocampo, algo de lo que careció al elegir que jueguen juntos Julián y Rodrigo Fernández, dos cincos combativos.

El análisis de Larriera sobre el posible desarrollo del partido ante Boca le ofrece otra variable. Si considera necesario contar con alguien que le ofrezca un mayor equilibrio a la zona media y que se suelte menos, para oponerse a volantes rivales de buen pie, como Equi Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón, entonces precisa un jugador de otras características. Y es allí es donde se posiciona mejor Vangioni.

Vangioni, volante central contra Tigre

Cumplió esta tarea ante Tigre durante el último cuarto de hora, acompañando a Franco Díaz. “A los 75’, Larriera apostó curiosamente por Vangioni como doble cinco en el medio (entró por Julián Fernández) para manejar lo que restaba del desarrollo. Y ese movimiento funcionó. Por lo menos, le sirvió para cuidar con mejores armas el gran tesoro que estaba buscando, y ya tenía entre manos (el triunfo por 1 a 0)”, publicó La Capital en su edición del viernes 8 de marzo.

Protagonista de duelos picantes contra Boca, con la camiseta de River, Vangioni sabe cómo se juegan estos encuentros de tanta intensidad. Le sobra experiencia para manejar los tiempos y para respaldar a los compañeros. No es un aspecto menor, existiendo tanto en juego. Es una posibilidad, considerando que Larriera siempre lo tuvo en cuenta.

Méndez no fue informado

El árbitro Fernando Espinoza al final no informó a Armando Méndez por las declaraciones que hizo en su contra, por lo que no hay riesgos de una sanción. Méndez calificó de “payaso, mala leche y soberbio” a Espinoza, tras el partido con Sarmiento, y el juez advirtió que si comprobaba que esas declaraciones eran ciertas lo iba a informar. Trascendió un pedido de disculpas de Newell’s hacia el juez, que evitó un informe.