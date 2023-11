Más de 1.300 rosarinos quieren ser jurados vecinales

Juzgarán faltas graves de acuerdo a lo dispuesto en el nuevo Código de Convivencia y amén de los 1.350 ya registrados, la inscripción no expira, sino que sigue abierta por tiempo indeterminado.

Rosario es una de las 3 primeras ciudades del país en tener esta herramienta para que sean los propios vecinos quienes decidan qué sanción aplicar ante graves afectaciones a la convivencia, que provoquen daños a la salud, al ambiente o a los servicios públicos. Las otras dos ciudades son San Patricio del Chañar (Neuquén) y Mendoza.

El juicio por jurados vecinales forma parte del nuevo Código de Convivencia que establece algunas condiciones para ponerlo en marcha. Debe ser a petición del procurador de faltas o con su anuencia cuando fuera requerido por la persona presuntamente infractora.

Como ya se informó, el jurado vecinal estará compuesto por cinco miembros (podría estirarse a 7 integrantes), y deberá contemplar diversidad etaria, de género y cultural. Por esta razón es que para el Ejecutivo resulta muy importante la cantidad de 1.350 inscriptos con el fin de garantizar esta diversidad que tiene carácter de obligatoria. Y el registro de postulantes es voluntario.

Cabe recordar que tanto en junio como en agosto se realizaron en los edificios de la ex Aduana y en el Centro Municipal Distrito Sur "Rosa Ziperovich" dos exitosos simulacros de juicio vecinal para mostrar su mecánica y capacitar a los interesados en cuanto a su desarrollo.

"Con esta convocatoria estamos ampliando la representación lo máximo posible, brindando heterogeneidad en cuanto a género y edades. Es decir que cuanto más diverso se da mayor seguridad en el análisis y el fallo en un caso puntual", indicó el titular del Tribunal Municipal de Faltas, Gastón Laville.

Para que encuadre en una convocatoria de estas características el acta de juzgamiento debe establecer una pena mínima de 500 unidades fijas (UF, equivalentes a un litro de nafta súper). Una vez hechos los exhortos, se conforman los jurados, previo los sorteos de los integrantes entre los inscriptos en el registro.

"Superamos las expectativas de participación. Es una base de anotados voluntaria que no se elimina. Una vez que la persona es elegida y sorteada debe notificar si participa, caso contrario se busca un suplente. Y quienes sí lo integren al Jurado no podrán volver a integrarlo por un año", explicó Laville.

El registro de postulantes se había abierto el 10 de agosto del año pasado y corrió los tiempos del resto de las fases de implementación del Código: capacitación de agentes, de los jurados de juicios ficticios que se realizaron y por ende de los dos simulacros ya efectuados.

"Lo importante además de la participación es la pluraridad de los jurados en hechos a juzgar como la contaminación ambiental, crueldad animal, picadas de autos y motos, violaciones de clausura, infracciones en establecimientos de adultos mayores, causas con menores de edad, evasión de un control de tránsito con atropellamiento de un inspector y conducción temeraria a contramano o por la vereda, entre otras", enumeró el funcionario.

En el Tribunal se busca que los juicios vecinales comiencen a principios de 2024, depende que exista una causa que encuadre en los requisitos y la persona imputada así lo pida o el procurador fiscal lo requiera.

Sino se llega a veredicto unánime, el Tribunal debe evaluar cuál es la traba, y en caso de que no llegue finalmente el juez de la causa tomará una resolución.

¿Cuáles son los requisitos?

Para inscribirse en el registro de jurados, los interesados deben ser mayores de 21 años, gozar del pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, saber leer y escribir. Residir en Rosario. No ser agente de la planta de personal permanente, transitorio o personal contratado o funcionario del Estado municipal. No poseer deudas alimentarias, ni condena por violencia de género. No haber sido condenado por delitos dolosos a una pena privativa de la libertad o inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargos públicos, o por crímenes de lesa humanidad.