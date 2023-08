Ya hay 150 rosarinos inscriptos para integrar los jurados vecinales

El jurando vecinal de cinco integrantes, durante un simulacro en la ex Aduana.

Los juicios por jurados vecinales que contempla el nuevo Código de Convivencia Ciudadana para juzgar faltas municipales comenzarán a implementarse efectivamente en noviembre, y ya hay 150 ciudadanos inscriptos para participar de esa instancia democrática . Si bien aún no se definieron las sedes, las dependencias de la ex Aduana y del Distrito Centro aparecen como los espacios para desarrollar los debates.

En ese sentido remarcó que durante y después de cada simulación se les da mucha importancia a “los testimonios de los jueces y los propios voluntarios que conforman el jurado, y al aporte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), entidad que tiene una reconocida trayectoria en la implementación de nuevos mecanismos de naturaleza jurídica.

“Estamos en condiciones de sistematizar el procedimiento para reglamentarlo. Es momento de ajustar cuestiones que no son complejas y tienen relación con lo técnico o administrativo. Por ejemplo, como se leen las instrucciones, si hay que editarlas o resumirlas, cómo se cita la prueba (un acta labrada por un inspector, por ejemplo), y aspectos del desarrollo del debate”, enumeró Conti.

El rol del juez y las locaciones

Para terminar de afinar el sistema, la funcionaria también evalúa como prioritario el intercambio con los jueces de Faltas. “Ellos no van a aportar su mirada porque participaron de todos los simulacros, son actores principales en este esquema y tenemos pensado hacer un foro para escuchar sus opiniones”.

Sobre las potenciales locaciones, la titular del área Legal y Técnica del municipio explicó que aún no está definido, aunque deslizó algunas posibilidades. “Hablamos con la Secretaría de Planeamiento que podría ser en el Distrito Centro o la ex Aduana, pero no lo decidimos, hay que ver la disponibilidad de salas y oficinas. Sí estamos de acuerdo en que debe ser un espacio funcional que se pueda reutilizar para otros trámites”.

Es que las prioridades pasan hoy por terminar de pulir los mecanismos administrativos para garantizar un juicio ágil, expeditivo y transparente. “La verdad es que la futura reglamentación es producto de las experiencias de los simulacros, que fueron muy buenas. El espacio es algo sencillo, una sala, tres mesas, sillas y, si es necesario, un monitor y micrófonos”.

Además, Conti confirmó que a la fecha hay 150 las personas anotadas para conformar los jurados vecinales, aunque expresó su deseo de que “se puedan agregar muchas más. Y adelantó que, antes de la reglamentación, se va a realizar un tercer simulacro en alguno de los centros de distrito, que pueden ser el Noroeste o el Sudoeste.

Convivencia pacífica

“Es una instancia democrática del nuevo Código de Convivencia, es esperanzadora para difundir el respeto por la normativa, generar vínculos sanos que permitan una convivencia pacífica. Como vecino se puede participar y ver el trabajo de los jueces, que no es sencillo a la hora de tomar una decisión, qué cuestiones pondera, las circunstancias de cada caso, cómo se defiende el infractor. Aunque el jurado no lo define, también puede sugerir la sanción”, recordó Conti.

Según los alcances de la normativa, el Tribunal debe tener como mínimo cinco miembros, que serán elegidos por sorteo, salvo que el juzgado estime que por la importancia del caso corresponda mayor participación, que nunca podrá ser superior a siete. Los ciudadanos podrán establecer la inocencia o culpabilidad de acusados de cometer faltas urbanas graves como siniestros viales, daño al ambiente o al patrimonio.

Inscripción abierta

Aquella persona que quiera participar como jurado puede inscribirse sin ningún costo en juicioporjurados@rosario.gob.ar, o a través del perfil digital de la Municipalidad de Rosario: https://www.rosario.gob.ar/inicio/postularme-para-ser-jurado-vecinal.

Allí figuran los requisitos formales: ser mayor de 21 años; saber leer y escribir; tener 2 años de residencia en Rosario; no ser agente de la planta de personal permanente, transitoria o personal contratado o funcionario de la Municipalidad; no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; y no tener condena por violencia de género.