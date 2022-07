La Provincia licitará el arreglo de la pantalla del Museo del Deporte

Según confirmó Llonch a La Capital, “en pocos días se lanzará una nueva licitación para repararla. Intentamos hacerla andar en febrero de 2020, pero de los 720 módulos que tiene, no funciona la mitad. Cuando llamamos a la empresa que ganó la licitación para que se hiciera cargo, nos dijeron que el servicio de postventa se había caído porque intervino otra empresa”, describió.

El funcionario recordó que en el pliego de la licitación original figuraba que la firma se comprometía a extender la garantía un año más, “un acuerdo que hicieron con el gobierno al colocar otra tecnología que no era la exigida y establecida en el pliego (Leed Cree), y que la firma reemplazó por una genérica de marca china”.

“Cuando la firma proveedora de la instalación, Dinalight SRL (pasó a llamarse Comex) se negó a repararla, la intimamos que la cambien o la arreglen. Pero solicitaron una cantidad de dinero más viáticos. Eso es un gasto para el Estado, además de no respetar el contrato original”, indicó el ministro.

Deslindar responsabilidades

“Revisamos la licitación, advertimos irregularidades, dimos intervención a la Fiscalía del Estado y yo mismo presenté una denuncia penal ante la delegación Santa Fe del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue el proceso licitatorio. El fiscal a cargo la desestimó, pero vamos a elevar el caso al fiscal regional, y al general si es necesario. Tenemos instrucciones del gobernador de ir hasta el final con esto”, agregó Llonch.

Para el funcionario, el proceso judicial en marcha “puso un corte jurídico legal entre una gestión (la anterior) y la nuestra. Eso nos permitirá realizar una nueva licitación para arreglar la pantalla. El expediente ya está en marcha en el departamento Compras y Suministros”, un trámite que demandará “unos pocos días”, confirmó.

El Mundial, autocine y gamers

El ministro de Cultura remarcó que tomó el tema como un desafío. “Tenemos muchos proyectos, además del autocine, vamos a impulsar competencias de deportes electrónicos para los chicos. Estoy con esto hace tres años. Ojalá podamos festejar los partidos de la Selección argentina en el Mundial de Qatar”, adelantó sobre la posibilidad de poner en marcha el dispositivo a corto plazo.

“La vamos a dejar andando a costo del Estado, pero alguien tendrá que decir por qué incumplió. No se puede aceptar que si una empresa dice que no está la marca de Led exigida en el pliego, algo que es falso porque seguían distribuyendo en todo el mundo, no se averigüe y relativice esa cuestión. En el expediente todo ese trámite fue firmado por empleados de tercer nivel, ni siquiera lo hicieron funcionarios de Cultura. Ahora nos comprometemos a arreglarla al menor costo y con empresas santafesinas”, recalcó Llonch.

Desde que se puso en funcionamiento en 2018 bajo un costo de 1,2 millón de dólares, la pantalla del Museo del Deporte sólo se utilizó ocho veces. La semana pasada el Concejo Municipal elevó un pedido de informes para conocer el estado de la pantalla y se hizo pública que estaba rota hacía tres años.