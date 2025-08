Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

En Santa Fe prendió la idea en los socios de Unidos, pero también en un grupo de peronistas que no compatibiliza con las propuestas actuales del justicialismo, que, a pocos días del cierre de alianzas, no termina de definir cómo competirá. “No nos sentimos cómodos porque nadie plantea nada real, no hay proyecto”, comentaron a La Capital en una Intendencia.