Hidrovía: el gobierno mostró las cartas, pero la licitación la amasa por lo bajo

El ministro de Economía, Luis Caputo, blanqueó el cronograma ante el establishment agroexportador. El Ejecutivo jura que arma el pliego, aunque todavía no abre el juego

El gobierno nacional pasó de no mostrar las cartas a poner el mazo entero arriba de la mesa en el tema hidrovía Paraná-Paraguay . Finalmente, el ministro de Economía, Luis Caputo , apurado por la tribuna de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), blanqueó la hoja de ruta de la licitación de la vía navegable por donde sale el 80 por ciento de las exportaciones argentinas. Sin embargo, sigue sin sumar aportes de otros actores del negocio.

Sostuvo que, mínimo, tiene que ser de 30 años -algo que festejan los privados- y que están pensando en hacerla prorrogable por 30 más. Dame seguridad jurídica para invertir pero no tanta, parecen decir las primeras impresiones del sector.

Hidrovía, ¿eterna?

Los 30 años le cierran al sector privado en lugar de los habituales 15, ya que de esa forma la inversión inicial es alta con tiempo al recupero de la misma, pero duplicar una prórroga les hace ruido.

“Es mucho tiempo 60 años para un solo proveedor sin darles lugar a otros”, sostuvo una fuente del sector. Incluso, se preguntan si sería una prórroga directa o con una nueva compulsa abierta.

La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, encargada de la licitación, citaba a los usuarios y gobiernos provinciales, soltaba alguna promesa de que está todo encaminado, pero no detalles. Así lo hicieron el jueves pasado en la segunda reunión de la Mesa Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Vía Navegable Troncal, de la que participaron los usuarios privados. Horas después, tuvieron el mismo encuentro con las provincias, que no se trajeron nada nuevo. Invitan a la casa, abren la mesa, pero no dan de comer.

Las autoridades afirmaron que todo el proceso avanza, pero no dieron precisiones cuando los privados consultaron por la hoja de ruta. De eso se encargaría Caputo, algo que no estaba en los planes. Por eso, a la salida de la reunión, algunos usuarios se preguntaban qué tienen efectivamente hecho. ¿Por qué no mostrar las cartas si todo va encaminado? ¿Ya estará todo cocinado y sólo piden observaciones o sugerencias para sumar de última?

caputo 1.png Luis Caputo dio detalles de la licitación de la hidrovía en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En ese sentido, los usuarios privados de la vía navegable continúan una propuesta de borradores para compartirles. La misma es básicamente una actualización del estudio de Latinoconsult que encargó hace unos años la Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara Argentina del Acero, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro de Exportadores de Cereales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Unión Industrial Argentina (UIA). Se presentaría a fines de diciembre.

Plazo de un año

Sin embargo, habrá que ver cómo se añade al proceso, ya que Caputo dijo en la Bolsa de Comercio que en diciembre estarían listos los pliegos. Luego agregó que en mayo se abrirían los sobres y que las obras se adjudicarán en el tercer trimestre de 2025.

El gobierno fue hábil en generar un ambiente con algunas certezas para calmar los ánimos, a diferencia del Ejecutivo anterior, que directamente generó un conjunto de desprolijidades y anuncios poco sostenibles.

El mileísmo al menos ofreció en concreto lo mínimo: una licitación internacional de concesión de obra pública por peaje a riesgo empresario y sin aval del Estado. Música para los oídos del sector.

No dio vueltas sobre si el Estado estaría dentro del negocio y fue a lo seguro que dio resultados durante 25 años: el dragado y balizamiento lo hace un privado por peaje. Más allá del esquema blanqueado por Caputo, en breve deberá empezar a abrir en profundidad el trabajo para sumar aportes de otros actores como usuarios, sindicatos, armadores y provincias.