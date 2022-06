Grassi: "Es muy difícil que Vicentin siga trabajando sin que el Estado acompañe"

La idea de una participación estatal en Vicentin cobró fuerza tras la intervención decidida por la Corte el pasado jueves, lo que generó "un escenario más favorable" para "hacer algo", según las propias palabras del presidente. Ello podría darse en el marco de un eventual cram down, instancia en la que los propios acreedores ofrecen una salida al concurso.

En diálogo con La Capital, Grassi coincidió con Fernández, planteando que lo dictado por el máximo tribunal abre "una nueva oportunidad", para dejar atrás la "engañosa" propuesta de Vicentin, que planteaba fuertes quitas para algunos acreedores, al tiempo que transfería el 95% de la compañía a manos de Viterra, ACA y Bunge.

"La solución es todos juntos, donde cada uno aporte su granito de arena para que la empresa vuelva a tener un valor, que hoy es cero. En esa línea es donde vemos que el Estado tiene un rol ineludible, fundamental", dijo el empresario, cuya firma es una de las principales damnificadas por el default.

Para Grassi, el rápido rechazo de algunos sectores del agro a la participación estatal es consecuencia de la politización del caso Vicentin: "Esto no tiene que ver con preferencias políticas, ni con la falsa dicotomía del campo versus la ciudad o la industria. Acá Vicentin nos estafó a todos. Está perfecto que se defiendan intereses privados, pero en este caso no se trata de cosas contrapuestas. Es difícil comprender por qué se habla de defensa del campo cuando a los acreedores granarios Vicentin pretende pagar solo el 20% de los más de 420 millones de dólares que debe", indicó.

Aclaraciones y cómo sigue el proceso

Vicentin emitió un comunicado en el que no sólo rechazó los dichos del presidente sino que también se despachó contra la propuesta de cram down. "Sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas (NdR: se refiere a las hipotéticas salidas en esa instancia) explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera".

Para el titular de Commodities, los dichos de la agroexportadora configuran un planteo "ridículo", porque "siempre se contempló la inyección de fondos, por supuesto". Por ahora, el empresario sigue sin soltar prenda sobre mayores detalles de ese particular, amparándose en que la instancia del cram down por ahora sigue siendo tan solo una posibilidad. Ello seguirá siendo así hasta que la Justicia termine de definir qué hará con el expediente, cuyos plazos procesales hoy están suspendidos.

Por ahora, lo único seguro es que el próximo paso es la respuesta del juez Lorenzini, quien debe contestar al traslado corrido por la Corte. Se espera que el magistrado emita un escrito en las próximas jornadas, en donde seguramente defenderá su actuación. El magistrado ya dictó este martes una resolución de forma, en el que se expidió sobre las consecuencias procesales del decreto del pasado jueves.

Una vez recibida la respuesta de Lorenzini, el máximo tribunal terminará de definir si corresponde o no mover de juzgado el expediente. Si ocurre lo primero, probablemente se declare finalizado el período de exclusividad: recién allí podría abrirse la instancia del cram down.